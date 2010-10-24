مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی فرهنگ هرمزگان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی ظهر یکشنبه در سی و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان که در محل دفتر امام جمعه بندرعباس تشکیل شد، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی را مهمترین تهدید جدی برای فرهنگ جامعه دانست و گفت: از یک سو با عرضه مواد مخدر مواجه هستیم که سازمانهای نظامی و امنیتی با آن درگیر هستند و از سوی دیگر با تقاضا روبرو هستیم که دستگاههای فرهنگی در این خصوص فعالیت می کنند و ضروری است برنامه ریزی خود را بر روی کاهش تقاضا متمرکز سازیم.

هاشمی بسیاری از فعالیتهای صورت گرفته توسط سازمانها و نهادها را بخشی و موازی دانست و افزود: کارهای خوبی تاکنون صورت گرفته اما این فعالیتها هماهنگ و هدفمند نبوده است و هر سازمان مجزا و با رویکرد خاص خود در این حوزه فعالیت نموده و باید به این ناهماهنگی ها نظم بخشید.

وی استفاده از مبانی و فعالیتهای دینی و مذهبی را در این خصوص بسیار کارگشا قلمداد کرد و خاطرنشان کرد: معتقدیم اگر مذهب و دین وارد زندگی خانواده ها شود آنها از هر خطری مصون خواهند ماند و کانونهای فرهنگی هنری مساجد می توانند نقش مهمی را ایفاء کنند.

استاندار هرمزگان تشکیل کمیته ای مستقل و کار آمد جهت تهیه خوراک فکری برای سازمانها و نهادها را ضروری دانست و تصریح کرد: اقداماتی که هم اکنون صورت می گیرد تکراری است و دیگر از تاثیرگذاری چندانی در میان مردم برخوردار نیست و تشکیل کمیته ای متشکل از افراد خلاق، نخبه و باسواد می تواند در تدوین ایده های جدید برای همه سازمانها موثر واقع شود.

مشکل اشتغال در هرمزگان با شرکتها و ارگانها دولتی حل نمی شود

همچنین حضرت آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در ادامه این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت جلسات شورای فرهنگ عمومی و نظم و ترتیب در برگزاری و حضور اعضاء گفت: پشتوانه مردمی در خصوص مبارزه با مواد مخدر و شرب خمر بسیارخوب است و لازم است سازمانهای دست اندرکار از این ظرفیت مردمی نیز در پیشبرد اهداف خود استفاده و آنها را مشارکت دهند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان بر اهمیت استمرار در فعالیتهای فرهنگی تاکید کرد و افزود: زمانی یک اقدام و مبارزه به نتیجه مطلوب می رسد که روند اجرای آن تداوم و استمرار مناسب تا حصول نتیجه را داشته باشد اما هم اکنون این مداومت را در حوزه مبارزه با مواد مخدر و شرب خمر در جامعه مشاهده نمی کنم.

امام جمعه بندرعباس ظرفیتها و پتانسیلهای استان هرمزگان در حوزه اشتغال را بسیار مناسب دانست و گفت: مشکل اشتغال در استان هرمزگان با شرکتها و ارگانهای دولتی حل نمی شود بلکه پرداختن به ظرفیتهای دریایی، جنگلی، صنایع دستی و گردشگری راه برون رفت از این معضل بزرگ است.

وی تولیدات سازمانها در حوزه مبارزه با مواد مخدر و شرب خمر را بسیار زیاد دانست و گفت: طی چند دهه گذشته تاکنون تمام حوزه ها و سازمانها تولیدات با ارزشی داشته اند به عنوان مثال بنده به عنوان امام جمعه تاکنون 72 خطبه در مورد مبارزه با مواد مخدر داشته ام و ضروریست بخشهای مختلف رسانه ای بالاخص صدا و سیما از این تولیدات استفاده بهینه نمایند.