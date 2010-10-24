پایان عملیات امداد و نجات به سیل زدگان پاکستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فقیه روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه جمعیت هلال احمر با وزارت بهداشت اظهارداشت: با امضای تفاهمنامه بین وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر از موازی کاریهایی که تاکنون وجود داشته است، جلوگیری می‌شود.

وی افزود: با توجه به برخی وظایف مشترک در بحث امداد و نجات و سوانح و امداد اضطراری استفاده مشترک از منابع دو سازمان و جلوگیری موازی کاری از مهمترین اهداف این تفاهمنامه است.

فقیه گفت: در موضوع درمان اضطراری در سوانح، فعالیتهای بین‌المللی درمانی در سایر کشورها، امداد و نجات هوایی و داشتن فرکانس و خط تلفن مشترک، وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر برای اجرای برنامه ‌های مشترک به توافق رسیده‌اند.

وی در خصوص سیل پاکستان و فعالیتهای هلال احمر ایران اظهار داشت: بالافاصله پس از وقوع سیل تیم ارزیاب هلال احمر وارد 4 ایالت پاکستان شد و اولین کمکهای مردمی ایران از مرز زاهدان وارد خاک این کشور شد.

رئیس جمعیت هلال احمر ایران ادامه داد: تاکنون 26 محموله با ظرفیت 5 هزار و 309 تن کمکهای مردمی و دولتی از طریق مرزهای زمینی، هوایی و دریایی وارد خاک پاکستان شده و قرار است هزار تن دیگر از طریق مرز دریایی به پاکستان برسد.

فقیه با بیان اینکه فاز امداد و نجات در پاکستان در این هفته به پایان می رسد، افزود: از هفته آینده کمک به بازسازی این کشور صورت می‌گیرد که مسئولیت آن به بنیاد مسکن سپرده شده است.

وی با اشاره به حضور بیش از 150 امدادگر در سیل پاکستان و راه اندازی درمانگاههای سیار و صحرایی در این کشور، گفت: با نصب 14 هزار چادر بیش از 100 هزار سیل زده پاکستانی اسکان اضطراری داده شدند.

فقیه با اشاره به بزرگترین محموله هلال احمر به میزان 180 تن برای ارسال به پاکستان، افزود: همزمان با آن 150 تریلی که شامل دو هزار و 700 تن محموله بود طی یک مرحله وارد پاکستان شد و همه ایالتهای سیل زده را تحت پوشش قرار داد.