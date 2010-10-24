به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان امروز یکشنبه درحاشیه رونمایی از دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگی پرداخت یارانه ها به بخش کشاورزی گفت: اختصاص یارانه ها به نهاده های این بخش امسال هم ادامه می یابد، همچنین نوسازی و بهینه سازی سامانه های مصرف سوخت در واحدهای تولیدی مانند مرغداری دامداری و گلخانه ها از سال قبل آغاز شده است.

وی افزود: باید بسته های حمایتی در راستای اختصاص یارانه ها به بخش کشاورزی تدوین شود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جلسه ای با حضور رئیس جمهور، اظهار داشت: در این جلسه که هفته گذشته برگزار شد، بسته حمایتی برای بخش کشاورزی درراستای بهینه سازی مصرف سوخت و استفاده از نرخهای ترجیحی تصویب شده است.

خلیلیان تصریح کرد: براساس تصمیم دولت نرخ حاملهای انرژی در بخش کشاورزی ارزان ترین قیمت خواهد بود. وی به اعتبارات دولت برای پشتیبانی از تولید اشاره کرد و گفت: از سوی دولت بودجه و حمایتهای قانونی انجام شده است و هرگونه نیاز بخش کشاورزی پاسخ داده می شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: با اعتباراتی که در برنامه پنجم برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است، می توان به جهش اساسی در این بخش امیدوار بود.