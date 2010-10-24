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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۳۲

دولت تصویب کرد:

ارزان‌ترین قیمت انرژی برای بخش کشاورزی

ارزان‌ترین قیمت انرژی برای بخش کشاورزی

وزیر جهادکشاورزی از تصویب بسته حمایتی بخش کشاورزی در دولت خبر داد و گفت: براساس تصمیم دولت، نرخ حاملهای انرژی برای بخش کشاورزی ارزان‌ترین قیمت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان امروز یکشنبه درحاشیه رونمایی از دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگی پرداخت یارانه ها به بخش کشاورزی گفت: اختصاص یارانه ها به نهاده های این بخش امسال هم ادامه می یابد، همچنین نوسازی و بهینه سازی سامانه های مصرف سوخت در واحدهای تولیدی مانند مرغداری دامداری و گلخانه ها از سال قبل آغاز شده است.

وی افزود: باید بسته های حمایتی در راستای اختصاص یارانه ها به بخش کشاورزی تدوین شود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جلسه ای با حضور رئیس جمهور، اظهار داشت: در این جلسه که هفته گذشته برگزار شد، بسته حمایتی برای بخش کشاورزی درراستای بهینه سازی مصرف سوخت و استفاده از نرخهای ترجیحی تصویب شده است. 

خلیلیان تصریح کرد: براساس تصمیم دولت نرخ حاملهای انرژی در بخش کشاورزی ارزان ترین قیمت خواهد بود. وی به اعتبارات دولت برای پشتیبانی از تولید اشاره کرد و گفت: از سوی دولت بودجه و حمایتهای قانونی انجام شده است و هرگونه نیاز بخش کشاورزی پاسخ داده می شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: با اعتباراتی که در برنامه پنجم برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است، می توان به جهش اساسی در این بخش امیدوار بود.

کد مطلب 1177133

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