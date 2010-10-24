نخستین گل جام به نام سوریه ثبت شد/ شکست کره شمالی در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا با دیدار تیم‌های سوریه و کره شمالی از گروه B این رقابت‌ها آغاز شد که در پایان نیمه نخست این بازی تیم سوریه با یک گل از کره شمالی پیش افتاده است.

در این دیدار که در ورزشگاه جار تاشکند و با قضاوت "نواف عبدالله شکرالله" از بحرین در حال برگزاری است، "عمر خاربین" در دقیقه 4 گل برتری تیم سوریه را به ثمر رساند.

ساعت 13:30 امروز به وقت تهران هم تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و عمان در همین ورزشگاه مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

