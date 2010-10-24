  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

نخستین گل جام به نام سوریه ثبت شد/ شکست کره شمالی در پایان نیمه نخست

نخستین گل جام به نام سوریه ثبت شد/ شکست کره شمالی در پایان نیمه نخست

نیمه نخست اولین دیدار مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا با پیروزی تیم فوتبال نوجوانان سوریه برابر کره شمالی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا با دیدار تیم‌های سوریه و کره شمالی از گروه B این رقابت‌ها آغاز شد که در پایان نیمه نخست این بازی تیم سوریه با یک گل از کره شمالی پیش افتاده است.

در این دیدار که در ورزشگاه جار تاشکند و با قضاوت "نواف عبدالله شکرالله" از بحرین در حال برگزاری است، "عمر خاربین" در دقیقه 4 گل برتری تیم سوریه را به ثمر رساند.

ساعت 13:30 امروز به وقت تهران هم تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و عمان در همین ورزشگاه مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.
 

کد مطلب 1177134

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار