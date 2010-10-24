سند چشم انداز راهبردی توسعه محلات پایتخت تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غفرانی با بیان این که محله کوچکترین واحد تقسیم بندی شهرهاست، ‌گفت: ‌بسیاری از خصلت هایی که در هر منطقه شاهد هستیم به دلیل ویژگی هایی است که محلات هر منطقه دارند.

وی افزود:‌ هر محله دارای ویژگی های خاص فرهنگی، ‌اجتماعی و اقتصادی است و از این رو محلات برای شهرها دارای اهمیت هستند .

غفرانی با اشاره به تاثیرات مهم توسعه شهرها بر مخدوش شدن هویت محلات اظهار کرد:‌ متاسفانه در توسعه شهری و ساخت و سازها و به دلیل تکمیل شبکه های حمل و نقلی،‌ هویت محلات تا حدودی لطمه دیده است که باید تلاش کنیم تا این مشکل برطرف شود.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه تاکید کرد: ‌در تلاش هستیم تا با بازنگری،‌ مرزهای محلات را با معیارهایی اصلاح کنیم که این موضوع در دست اقدام است و اصلاح محله بندی مناطق انجام شده است که باید به تصویب برسد.

وی تصریح کرد:‌ در مرحله بعدی نیازمند تایید هویت محلات هستیم که باید برای این کار بانک اطلاعاتی محلات تهیه شود که این کار توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در دست انجام است.

غفرانی ادامه داد:‌ شناخت وضعیت موجود محلات نیز اقدام دیگری است که پس از شناسایی آن باید در راستای ارتقای سطح محلات به کار گرفته شود.

به گفته وی، ‌تهیه سندچشم انداز راهبردی توسعه محلات نیز در مرحله بعدی انجام می شود که این کار نیازمند هماهنگی بین حوزه ای است و به دنبال آن تنظیم ساختار حوزه ای محلات انجام می شود.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال ،‌گزارش 50 محله شهر تهران آماده و نهایی شود.