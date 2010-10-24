به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رضا غلامپور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام راه اندازی گنجینه اسناد هویتی در هرمزگان گفت: برای برگزاری هر چه بهتر و دقیق تر این گنجینه از کلیه افرادی که به نحوی از هویت شخصیتهای برجسته تأثیرگذار در استان هرمزگان آگاه هستند می توانند با ثبت احوال هرمزگان همکاری کنند.

وی بیان داشت: ثبت احوال استان هرمزگان با گردآوری اطلاعات افرادی که در جریان جنگ تحمیلی، حوادث انقلاب اسلامی تأثیرگذار بوده و یا در طول تاریخ استان هرمزگان به هر نحو منشأ کارهای خیر و ماندگار و به یادماندنی بوده اند سعی دارد بخشی از هویت تاریخی و معاصر را در گنجینه اسناد هویتی به نمایش بگذارد.

غلامپور اظهارداشت: گردآوری اطلاعات هویتی شعرا، موسیقیدانان، هنرمندان در هر یک از عرصه های هنری، فرهیختگان علمی، قهرمانان هر یک از رشته های ورزشی که در عرصه استانی، ملی و جهانی شناخته شده اند نیز بخش دیگر این گنجینه را تشکیل می دهد.