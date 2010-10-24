  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

حریفان پیکان در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان معرفی شدند

حریفان پیکان در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان معرفی شدند

تیم پیکان در مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان با نمایندگانی از لهستان، مصر و قطر دیدار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیکان به عنوان قهرمان ایران و آسیا در این دوره از رقابت‌های والیبال باشگاه‌های جهان شرکت می‌کند. این دوره از مسابقات با حضور هشت تیم در امارات برگزار می‌شود. گروه‌بندی تیم‎های شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان به شرح زیر است:

گروه A: پی جی اسکرا بلچاتو لهستان، العربی قطر، الاهلی مصر و پیکان ایران
گروه B: تونتینو ایتالیا، دینامو مسکو روسیه، قهرمان آمریکای جنوبی و قهرمان نورسکا

مسابقات والیبال 2010 قهرمانی باشگاه‌های جهان 23 تا 30 آذرماه در امارات برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها در بخش بانوان با حضور 6 تیم برگزار می‌شود.

کد مطلب 1177158

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها