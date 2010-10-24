به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیکان به عنوان قهرمان ایران و آسیا در این دوره از رقابت‌های والیبال باشگاه‌های جهان شرکت می‌کند. این دوره از مسابقات با حضور هشت تیم در امارات برگزار می‌شود. گروه‌بندی تیم‎های شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان به شرح زیر است:

گروه A: پی جی اسکرا بلچاتو لهستان، العربی قطر، الاهلی مصر و پیکان ایران

گروه B: تونتینو ایتالیا، دینامو مسکو روسیه، قهرمان آمریکای جنوبی و قهرمان نورسکا

مسابقات والیبال 2010 قهرمانی باشگاه‌های جهان 23 تا 30 آذرماه در امارات برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها در بخش بانوان با حضور 6 تیم برگزار می‌شود.