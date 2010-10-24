به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیکان به عنوان قهرمان ایران و آسیا در این دوره از رقابتهای والیبال باشگاههای جهان شرکت میکند. این دوره از مسابقات با حضور هشت تیم در امارات برگزار میشود. گروهبندی تیمهای شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان به شرح زیر است:
گروه A: پی جی اسکرا بلچاتو لهستان، العربی قطر، الاهلی مصر و پیکان ایران
گروه B: تونتینو ایتالیا، دینامو مسکو روسیه، قهرمان آمریکای جنوبی و قهرمان نورسکا
مسابقات والیبال 2010 قهرمانی باشگاههای جهان 23 تا 30 آذرماه در امارات برگزار خواهد شد. این رقابتها در بخش بانوان با حضور 6 تیم برگزار میشود.
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