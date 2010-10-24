به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی در جلسه شورای عالی نظام پزشکی افزود: این کار در راستای اهداف هدفمندسازی یارانه ها و سوق دادن بخشی از منابع حاصل از آن به سمت تامین اجتماعی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: این موضوع در کارگروه تحول اقتصادی و مجمع سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز مورد تصویب قرار گرفته است.

وزیر رفاه همچنین با تاکید بر نظام مند کردن حوزه سلامت و بهره وری در این حوزه گفت: افزایش بودجه در حوزه سلامت بدون تغییر روش ها و اصلاح مدیریت ها و همکاری همه بخش های مرتبط به تنهایی مشکلات را حل نمی کند

محصولی در ادامه با اشاره به اینکه تنها 8.5 درصد ازمنابع حوزه سلامت در اختیار صندوق بیمه خدمات درمانی وابسته به وزارت رفاه است، تاکید کرد: بعضی ها گمان می کنند بخش عمده بودجه سلامت دراختیاراین وزارتخانه است در صورتی که این موضوع درست نیست.

وی طرح محاسبه سرانه حق بیمه درمان برمبنای درصدی از حقوق را یکی از اقدامات خوب وزارت رفاه با همکاری وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس و در راستای اجرای عدالت سلامت بر شمرد و گفت: بر این اساس هر کس درآمد بیشتری دارد باید حق بیمه بیشتری را بپردازد.

محصولی اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده را یک ضرورت خواند و یادآور شد: همکاری خوبی بین وزارت رفاه و تامین اجتماعی با وزارت بهداشت در این زمینه صورت گرفت و ما آماده دریافت نظرات سازمان نظام پزشکی نیز در این خصوص هستیم.

وزیر رفاه فعالیتهای بخش خصوصی در حوزه سلامت را در کشور یک پتانسیل دانست و افزود: کارهای حاکمیتی و نظارتی باید در بخش دولتی انجام شود ولی کار اجرایی وتصدی گری باید در بخش خصوصی و با حمایت و پشتیبانی بخش دولتی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی باید با مشارکت فعال در بخشهای سیاستگذاری و اجرایی این طرح برای محقق کردن بند 7 ماده 2 قانون سازمان که تلاش برای حسن اجرای موازین، مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی است اقدام کند گفت: بدون همکاری بخش غیردولتی قطعا اجرای موفق طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده که بزرگترین تحول در نظام سلامت کشور است با چالش جدی مواجه می شود.

محصولی همچنین اعلام کرد: از اول سال 89 تا کنون حدود 11 هزار میلیارد ریال از سوی صندوق تامین اجتماعی جهت مطالبات معوق به طرف های قرارداد پرداخت شده و طی هفته گذشته دستور پرداخت 450 میلیارد ریال به داروخانه ها و 150 میلیارد ریال به پزشکان از سوی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی صادر شد.

وزیر رفاه گفت: طی دو هفته آینده دستور پرداخت همه مطالبات مربوط به داروخانه ها و پزشکان سراسر کشور تا پایان مرداد ماه 1389 ابلاغ می شود.

به گفته محصولی، با تلاشها و برنامه ریزیهای به عمل آمده در صندوق پیش بینی می شود که ظرف چند ماه آینده بدهی به مراکز درمانی تابعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور پرداخت و در چارچوب قانون بودجه سال جاری اقدام شود.