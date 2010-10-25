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۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

تیم ایروبیک سیستان و بلوچستان قهرمان کشور شد

تیم ایروبیک سیستان و بلوچستان قهرمان کشور شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: تیم ایروبیک سیستان و بلوچستان مقام اول مسابقات ایروبیک کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگار مهر در زاهدان، تیم ایروبیک سیستان و بلوچستان موفق شد رتبه نخست مسابقات کشوری ایروبیک بم را کسب کند.

در این رقابتها که در رشته ایروبیک عمومی با شرکت 9 تیم در شهرستان بم برگزار شد، تیم ایروبیک استان سیستان و بلوچستان با غلبه بر حریفان بر سکوی نخست تکیه زد.

ایمان عزیزی مقدم، محمد رضامهر، رضا پارسا مهر، حامد پیری، بنیامین پیری، سهیل سلجوقی و کیانوش نوفرستی اعضای تیم ایروبیک سیستان و بلوچستان را تشکیل می دهند و مربیگری این  تیم نیز بر عهده سجاد یاری است.

تیمهای کهکیلویه و بویر احمد و گلستان در این رقابتها نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

کد مطلب 1177165

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