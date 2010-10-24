اشتهارد مقام نخست فضای سبز استان البرز را دارد

محمد صفری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این شهر دارای 373 هکتار فضای سبز است‌.

وی بیان داشت‌: اکنون علاوه بر کمربند سبز 240 هکتاری اشتهارد، این شهر سه بوستان و هفت پارک محله‌ای با فضای سبز مناسب دارد.

صفری گفت: با توجه به اینکه جاده اشتهارد پل ارتباطی استان‌های غربی کشور با پایتخت است، بستر مناسب برای ایجاد بزرگترین تفرجگاه استان البرز در اشتهارد وجود دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر اشتهارد اظهار داشت: تاکنون با احداث پروژه 40 هکتاری فضای سبز در ورودی شهر بخشی از این تفرجگاه مهیا شده است.

وی گفت: احداث پیست دوچرخه سواری، آلاچیق، سفره خانه سنتی و امکانات رفاهی برای مسافران در این محل ضروری است که برای تحقق آن به حمایت مسئولان استانی نیاز است.

صفری اعلام داشت: شهرداری برای احداث این تفرجگاه به هشت میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

صفری بیان کرد: تاکنون دو میلیارد ریال از درآمدهای محلی برای بازسازی، خاک‌ریزی، تسطیح و واکاری نهال‌های این پروژه هزینه کرده است.



وی گفت: امید است با ایجاد و گسترش فضا‌های سبز شهری بتوان گامی موثر در زیباسازی سیمای شهر و کاهش آلودگی هوا و تلطیف محیط زیست منطقه برداشت.