به گزارش خبرگزاری مهر ، امروز یکشنبه ‌در ادامه بررسی طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی نمایندگان ماده 54 این طرح را با 28 رای موافق، ‌8 رای مخالف و 12 رای ممتنع تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس، به منظور همسوسازی رفتاربنگاه های تولید برق با منافع ملی قیمت فروش سوخت به نیروگاه های با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سی درصد و کمتر با بیست درصد افزایش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت فروش سوخت به نیروگاه های با بازده متوسط سالانه تولید برق و حرارت هفتاد درصد و بیشتر با بیست درصد تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمندسازی یارانه ها تعیین می گردد.

براساس این مصوبه همچنین سایر نیروگاه ها رقمی متناسب را که با افزایش بازده نیروگاه کاهش می یابد و براساس آئین نامه مربوط به عنوان بهای سوخت می پردازند. مبالغ اضافی دریافتی پس از کسر مبالغ تخفیف داده شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاه ها شود.



در ادامه نمایندگان ماده 55 این طرح را نیز با 142 رای موافق، 2 رای مخالف و 14 رای ممتنع تصویب کردند که براساس آن وزارتخانه های نیرو و نفت موظف شدند حسب مورد طرح های مرتبط با افزایش بازده انرژی موضوع فصل نهم طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی درخصوص تولیدکنندگان و توزیع کنندگان انرژی از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایت های مندرج در این قانون که به صورت عمومی اعلام می شود بهره مند سازند.