به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین غیبت ایران در بازیهای آسیایی مربوط به بازیهای آسیایی 1978 تایلند میشود. کاروان ورزش کشورمان که در بازیهای آسیایی 1974 تهران حضوری پررونق داشتند پس از غیبت در بانکوک با حداقل ورزشکار در نهمین دوره این بازیها شرکت کرد.
نهمین دوره بازیهای آسیایی سال 1982 برگزار شد. هندیها که میزبان اولین دوره بازیهای آسیایی بودند مسئولیت برگزاری این دوره از رقابتها را هم بر عهده داشتند اما اینبار با حضور ورزشکارانی از 22 کشور. (دوره نخست بازیهای آسیایی با شرکت تنها هشت کشور برگزار شد).
مسئولان ورزش ایران اولین حضور در بازیهای آسیایی را در پنج رشته تجربه کردند با این حال برای اعزام دوباره کاروان ورزش به هند تنها در چهار رشته کشتی آزاد، وزنهبرداری، دوچرخه سواری و فوتبال نمایندگان ورزشکار خود را معرفی کردند.
کاروان ورزش ایران با وجود جمعیت کم ورزشکارانی که در نهمین دوره بازیهای آسیایی داشت، موفق شد چهار مدال از هر یک از رنگهای طلا، نقره و برنز را از آن خود کند. حاصل عملکرد کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی 1982 هند به شرح زیر است:
*کشتی آزاد: محمد حسین محبی، حسن محبی و رضا سوخته سرایی (مدال طلا)، محمد حسین دباغی و عسکری محمدیان (مدال نقره)، احمد رضایی و محمود گنجی (مدال برنز)
- تیم کشتی آزاد ایران قهرمان شد.
*وزنهبرداری:علی پاکیزه جم (مدال طلا)، مهران اسلامپور و علی والی (مدال نقره)
* دوچرخه سواری (تیمی): مدال برنز ماده 100 کیلومتر تایم تریل، مدال برنزماده 180 کیلومتر جاده
فوتبال یکی دیگر از رشته کاروان ورزشی کشورمان در این دوره از بازیهای آسیایی بود. تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت. جدول ردهبندی 22 کشور شرکت کننده در نهمین دوره بازیهای آسیایی به شرح زیر است:
این طرح بازیهای آسیایی 1982 دهلی نو است
|ردهبندی
|کشور
|مدال طلا
|مدال نقره
|مدال برنز
|مجموع
|1
|چین
|61
|51
|41
|153
|2
|ژاپن
|57
|52
|44
|153
|3
|کرهجنوبی
|28
|28
|37
|93
|4
|کرهشمالی
|17
|19
|20
|56
|5
|هند
|13
|19
|25
|57
|6
|اندونزی
|4
|4
|7
|15
|7
|ایران
|4
|4
|4
|12
|8
|پاکستان
|3
|3
|5
|11
|9
|مغولستان
|3
|3
|1
|7
|10
|فیلیپین
|2
|3
|9
|14
|11
|عراق
|2
|3
|4
|9
|12
|تایلند
|1
|5
|4
|10
|13
|کویت
|1
|3
|3
|7
|14
|سوریه
|1
|1
|1
|3
|15
|مالزی
|1
|-
|3
|4
|16
|سنگاپور
|1
|-
|2
|3
|17
|افغانستان
|-
|1
|-
|1
|18
|لبنان
|-
|-
|1
|1
|19
|بحرین
|-
|-
|1
|1
|20
|هنگکنگ
|-
|-
|1
|1
|21
|قطر
|-
|-
|1
|1
|22
|ویتنام
|-
|-
|1
|1
|مجموع
|-
|199
|199
|215
|613
به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره بازیهای آسیایی در بانکوک تایلند برگزار شد. این برای سومینبار بود که تایلندیها میزبان بازیهای آسیایی بودند. البته کاروان ورزش کشورمان در این بازیها شرکت نداشت. این سومین غیبت ایران در بازیهای آسیایی بود. جدول ردهبندی 19 کشور شرکت کننده در بازیهای آسیایی 1978 تایلند به شرح زیر است:
این طرح بازیهای آسیایی 1978 بانکوک است
|ردهبندی
|کشور
|مدال طلا
|مدال نقره
|مدال برنز
|مجموع
|1
|ژاپن
|70
|58
|49
|177
|2
|چین
|51
|55
|45
|151
|3
|کرهجنوبی
|18
|20
|31
|69
|4
|کرهشمالی
|15
|13
|15
|43
|5
|تایلند
|11
|11
|20
|42
|6
|هند
|11
|11
|6
|28
|7
|اندونزی
|8
|7
|18
|33
|8
|پاکستان
|4
|4
|9
|17
|9
|فیلیپین
|4
|4
|6
|14
|10
|عراق
|2
|4
|6
|12
|11
|مالزی
|2
|1
|4
|7
|12
|سنگاپور
|2
|1
|3
|6
|13
|مغولستان
|1
|3
|5
|9
|14
|لبنان
|1
|1
|-
|2
|15
|سوریه
|1
|-
|-
|1
|16
|میانمار
|-
|3
|3
|6
|17
|هنگکنگ
|-
|2
|3
|5
|18
|سریلانکا
|-
|-
|2
|2
|19
|کویت
|-
|-
|1
|1
|مجموع
|-
|201
|198
|226
|625
ایران در هشتمین دوره بازیهای آسیایی شرکت نداشت
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