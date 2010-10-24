سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با بیان اینکه دولت و در راس آن رئیس جمهور شجاعانه وارد روند اجرای این قانون شده است، گفت: اقدام رئیس جمهور قابل تقدیر است و بهتر است دستگاههای مرتبط با دولت نیز وظایفی که بر دوششان قرار داده شده است را با بهترین نحو احسن انجام دهند.

وی ادامه داد : وزارتخانه های جهاد و کشاورزی، صنایع و معادن، وزارت اقتصاد و بازرگانی از جمله وزارتخانه هایی هستند که بخش عمده ای از کار بر دوش آنها نهفته شده و باید جایگاه و وظیفه خود را در روند اجرای این قانون بدانند.

سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس یادآور شد: وزارتخانه های مذکور در روند اجرای قانون باید هم آموزش ببینند و هم به مردم آموزش بدهند ، همچنین باید از مشورت مردم استفاده کنند و در تحولاتی که قرار است صورت بگیرد از مردم نظرسنجی داشته باشند.

دلخوش گفت: آگاهی رسانی به مردم مهمترین بعد اجرای این قانون است اگر هم قرار است قانون به نحو احسن اجرا شود نمی توان اطلاع رسانی به مردم را نادیده گرفت.

وی افزود: مردم هم باید بدانند پرداخت یارانه به آنها به منزله کمک مضاعف نیست گمان نکنند از این پس با دریافت یارانه وضع مالیشان عالی می شود بلکه این قانون برای تنظیم مصرف خانوارهاست. با این شیوه از اسراف جلوگیری می شود و مصرف بهینه خواهد شد، همچنین زمینه مناسب برای تولید در کشور فراهم می شود.

دلخوش درباره زمان اجرای قانون هدفمندی یادآور شد: کار، کار سختی است و ما معتقدیم درست انجام شدن آن مهمتر از زمان اجراست ، اما متاسفانه با وجود گذشت چندین ماه از زمان آغاز کار اجرا ، وزارت جهاد کشاورزی هنوز با مردم در خصوص اقداماتی که قرار است انجام دهد صحبت نکرده است. بنابراین در این حوزه شفاف سازی نشده در حالی که وزارت جهاد و کشاورزی در راستای اجرای این قانون باید با کشاورزان و مردمی که در این حوزه قرار می گیرند مشورت کند، نظر آنان را جویا شود و اطلاع رسانی دقیق به آنها داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه با وجود تلاش دولت برای اجرای این قانون ، زیرمجموعه دولت که باید کار آگاهی رسانی و اطلاع رسانی و همچنین شفاف سازی در خصوص اجرای قانون را برعهده بگیرد به وظیفه خود عمل نکرده است.