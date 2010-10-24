"گوگل ارث" هم چینی شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل و چین از سال گذشته تا به حال، زمانی که حمله شدید سایبری از سوی چین گوگل را بر انگیخت تا خدمات جستجوی خود را در این کشور متوقف کند با یکدیگر درگیر بوده اند.

"نقشه جهان" توسط هیئت دولتی اکتشاف و نقشه برداری ارائه شده و از طریق آدرس www.tinditu.cn قابل دسترس است. صفحه اول این وب سایت نمایی وسیع از دیوار چین است که بر فراز آن ابرهایی به شکل قاره ها قرار گرفته اند.

شرکت گوگل برای کسب امتیاز ارائه خدمات نقشه آنلاین در چین اقدامی نکرده بود اما خدمات نقشه آنلاین این شرکت از رایانه های کاربران چینی قابل دسترسی است.

مقرراتی که به واسطه هیئت اکتشاف و نقشه برداری چین اعلام شده شرکتهای این کشور را موظف می کند برای تهیه و ارائه خدمات آنلاین نقشه مجوز کسب کنند و پس از کسب مجوز، شرکتها می توانند سرورهای نقشه را در وضعیت ذخیره سازی اطلاعات در اختیار داشته باشند.

وب سایت اشتراک فایلهای ویدیویی گوگل، یعنی یوتیوب و وب سایت اشتراک تصویری این شرکت، پیکاسا هر دو در چین مسدود هستند و گاه دسترسی به خدمات اسناد گوگل نیز در این کشور دشوار است. جستجوهای اینترنتی در این کشور در حال حاضر به موتور جستجویی در هنگ کنگ هدایت شده اند.

برنامه نقشه های آنلاین چین تصاویری از ارتفاع بالا را از کشورهای خارجی ارائه می کند و امکان بزرگنمایی بر روی تصاویر آن بسیار محدود است، یعنی با بزرگنمایی بیش از اندازه تنها صفحه ای خالی و سفید در برابر چشمان کاربران ظاهر خواهد شد.

بر اساس گزارش تلگراف، سیستم نقشه برداری در چین تحت نفوذ مستقیم محدودیتهای مخفیانه دولتی است که این نفوذ برای بسیاری از شرکتهای معدنی که در جستجوی نقشه های دقیق و با کیفیت از مناطق مختلف زمین هستند، دردسرهای فراوانی را به وجود آورده است.