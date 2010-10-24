احداث امداد هوایی در قم نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، خلیل الله سائلی در حاشیه نمایشگاه جلوه‌‌های همت و تلاش در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای راه‌اندازی پایگاه‌های امدادرسانی خاطرنشان کرد: قم نیازمند احداث امداد هوایی است که برای راه اندازی آن دو میلیارد تومان اعتبار نیازمند هستیم.



وی افزود: ساخت پایگاه های امدادرسانی بین شهری از دیگر نیازهای استان قم است این در صورتی است که تنها دو پایگاه ثابت داریم اما در قم حداقل به پنج پایگاه نیاز داریم.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به این که پیشنهاداتی برای سفر مقام معظم رهبری به قم داده‌ایم، خاطرنشان کرد: امیدواریم برکتهای سفر رهبر انقلاب شامل هلال احمر نیز بشود چرا که خدمات ما بیشتر از اعتبارات است و این در صورتی است که اعتبارات دولتی نداریم.



سائلی با بیان اینکه در جاده گرمسار و جاده قدیم اصفهان و ورودی‌های شهر که احتمال تصادف بسیار است نیاز به پایگاه داریم، تصریح کرد: امسال حداقل نیاز به پنج میلیارد تومان اعتبار داریم تا احداث پروژه‌ها را تسریع کنیم.



کسب رتبه اول در ساماندهی اوقات فراغت



مدیرعامل هلال احمر قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش جوانان خاطرنشان کرد: به ظاهر کار جمعیت هلال احمر امداد و نجات است اما در بحث جوانان جزو نهادهایی هستیم که رتبه اول را در غنی سازی اوقات فراغت داریم و بیش از 5 هزار جوان عضو داریم که مرتب با ما در تماس هستند.



وی ادامه داد: سال گذشته رتبه اول را در ساماندهی اوقات فراغت جوانان کسب کردیم که برنامه های متنوع فرهنگی، علمی و ورزشی از جمله طرح های اوقات فراغت جوانان در فصل تابستان بود.