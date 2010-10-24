نخستین دیدار رئیس جمهور فیلیپین از ویتنام

به گزارش خبرنگار مهر، این اولین سفر رسمی رئیس جمهور فیلیپین به ویتنام است که در تاریخ 26 اکتبر (4 آبان) آغاز و به مدت دو روز نیز ادامه خواهد داشت.

این دیدار فرصت مناسبی برای سران دو کشور است تا در زمینه مسائل مشترک میان دو کشور و رفع نگرانی های پیش آمده در زمینه های سیاسی، اقتصادی بپردازند.

همچنین در این بیانیه آمده است که در جریان این دیدار، چهار تفاهمنامه همکاری در زمینه های علمی، دفاعی، نفت و عملیات جستجو و نجات دریایی به امضای طرفین خواهد رسید.

در ادامه این دیدار، هیئت عالی رتبه فیلیپین در اجلاس آسه - آن که از 28 الی 30 اکتبر (6 تا 8 آبان) برگزار می شود شرکت خواهند کرد.

انتظار می رود که در جریان نشست آسه - آن، رئیس جمهور فیلیپین به جلب همکاریهای دیگر کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، مواد غذایی، انرژی و حقوق بشر و همچنین در زمینه مدیریت بحران در بلایای طبیعی بپردازد. از دیگر در برنامه های پیش بینی شده برای رئیس جمهوری فیلیپین گفتگو با سران دیگر کشورها به منظور جلب سرمایه گذاری در فیلیپین در حیطه های صنعت الکترونیک، استخراج معدن، کشاورزی، ساخت و ساز شهری، فناوری اطلاعات و گردشگری است.