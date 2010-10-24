  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

نخستین دیدار رئیس جمهور فیلیپین از ویتنام

نخستین دیدار رئیس جمهور فیلیپین از ویتنام

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزارت امور خارجه فیلیپین در بیانیه ای از دعوت رسمی از رئیس جمهور فیلیپین "بنجینو آکینو" توسط رئیس جمهور ویتنام "نگوین مین تریت" برای شرکت در اجلاس "آسه - آن" خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این اولین سفر رسمی رئیس جمهور فیلیپین به ویتنام است که در تاریخ 26 اکتبر (4 آبان) آغاز و به مدت دو روز نیز ادامه خواهد داشت.

این دیدار فرصت مناسبی برای سران دو کشور است تا در زمینه مسائل مشترک میان دو کشور و رفع نگرانی های پیش آمده در زمینه های سیاسی، اقتصادی بپردازند.

همچنین در این بیانیه آمده است که در جریان این دیدار، چهار تفاهمنامه همکاری در زمینه های علمی، دفاعی، نفت و عملیات جستجو و نجات دریایی به امضای طرفین خواهد رسید.

در ادامه این دیدار، هیئت عالی رتبه فیلیپین در اجلاس آسه - آن که از 28 الی 30 اکتبر (6 تا 8 آبان) برگزار می شود شرکت خواهند کرد.

انتظار می رود که در جریان نشست آسه - آن، رئیس جمهور فیلیپین به جلب همکاریهای دیگر کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، مواد غذایی، انرژی و حقوق بشر و همچنین در زمینه مدیریت بحران در بلایای طبیعی بپردازد. از دیگر در برنامه های پیش بینی شده برای رئیس جمهوری فیلیپین گفتگو با سران دیگر کشورها به منظور جلب سرمایه گذاری در فیلیپین در حیطه های صنعت الکترونیک، استخراج معدن، کشاورزی، ساخت و ساز شهری، فناوری اطلاعات و گردشگری است.

کد مطلب 1177203

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها