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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی:

سامانه ثبت تجربیات بازنشستگان راه اندازی می شود

سامانه ثبت تجربیات بازنشستگان راه اندازی می شود

مدیر عامل صندوق تأمین‌اجتماعی استفاده از تجربیات و توانایی‌های کارکنان باسابقه این صندوق را برای ارائه خدمات، یشرفت و اعتلای این صندوق تأثیرگذار ارزیابی کرد و از راه‌اندازی سامانه‌ای برای دریافت و ثبت نظرات و تجربیات بازنشستگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله حافظی در مراسم  گرامیداشت بازنشستگان تأمین‌اجتماعی افزود: کارکنان بازنشسته صندوق تأمین‌اجتماعی با دارا بودن تجربیات گرانبها در این حوزه می‌توانند بهترین مشاوران این مجموعه باشند و باید برای برقراری ارتباط مناسب با آنان و استفاده صحیح از تجربیات این مجموعه برنامه‌ریزی انجام شود.

وی از تشکیل اتاقهای فکر و راه‌اندازی سامانه دریافت نظرات و پیشنهادات بازنشستگان برای استفاده بیشتر از تجربیات و نظرات کارکنان بازنشسته تأمین‌اجتماعی خبر داد و تاکید کرد: همکاران بازنشسته که سالهای طولانی در حوزه‌های گوناگون مشغول فعالیت بوده‌اند مسلماً بهترین نظرات و دیدگاه‌ها را برای برطرف شدن موانع دارند.

کد مطلب 1177210

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