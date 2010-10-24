سامانه ثبت تجربیات بازنشستگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمتالله حافظی در مراسم گرامیداشت بازنشستگان تأمیناجتماعی افزود: کارکنان بازنشسته صندوق تأمیناجتماعی با دارا بودن تجربیات گرانبها در این حوزه میتوانند بهترین مشاوران این مجموعه باشند و باید برای برقراری ارتباط مناسب با آنان و استفاده صحیح از تجربیات این مجموعه برنامهریزی انجام شود.
وی از تشکیل اتاقهای فکر و راهاندازی سامانه دریافت نظرات و پیشنهادات بازنشستگان برای استفاده بیشتر از تجربیات و نظرات کارکنان بازنشسته تأمیناجتماعی خبر داد و تاکید کرد: همکاران بازنشسته که سالهای طولانی در حوزههای گوناگون مشغول فعالیت بودهاند مسلماً بهترین نظرات و دیدگاهها را برای برطرف شدن موانع دارند.
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