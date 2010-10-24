به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح ها ، لوایح و سئوالات رسیده به هیئت رئیسه برای فراخوانی وزیران را به این شرح اعلام کرد .

براین اساس لایحه مربوط به جزء الف بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور از طرف دولت اعلام وصول شد.

همچنین سئوال مهدی سنایی نماینده نهاوند از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص علت وضع ضوابط جدید در سازمان منابع طبیعی سئوال اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص دلایل رشد منفی حوزه کشاورزی در سال و سؤال امین شعبانی نماینده سنندج از همین وزیر در خصوص علت عدم تضمین فرآورده‌های گوشتی و لبنیاتی و برخی اقدامات در خصوص بیمه محصولات کشاورزی اعلام وصول شد .



سئوال داریوش قنبری نماینده ایلام، ایروان، چرداول، شیروان و مهران نیز از وزیر امور خارجه درخصوص نادیده گرفتن نقش روسیه در حل مناقشات هسته ای کشور و جایگزینی ترکیه به عنوان مکان مبادله سوخت هسته ای در این جلسه اعلام وصول شد.

در ادامه همچنین اعلام شد رضا عبداللهی نماینده ماهنشان وایجرود از طرح سئوالات خود از وزیر صنایع و معادن درخصوص اقدامات انجام شده توسط وزارتخانه درخصوص اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون و همچنین بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 86 به دلیل قول حل مشکلات انصراف دادند.

