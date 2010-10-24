کافی نبودن پل عابر در اتوبان کرج - تهران حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، یک عابر که پیش از ظهر یکشنبه قصد عبور از عرض اتوبان کرج - تهران را داشت با یکی از خودروهای در حال حرکت در این اتوبان برخورد کرد که ظاهرا این امر به فوت وی منجر شد.

این تصادف پس از پل فردیس (به سمت تهران) روی داده است.

بنا بر مشاهدات خبرنگار مهر که برای رسیدن به برنامه خبری از این مسیر تردد می کرد و به طور اتفاقی با حادثه فوق مواجه شد، به دنبال تصادف این عابر با اتومبیل یادشده، سرنشین این اتومبیل نسبت به پیگیری موضوع اقدامی انجام نداده و به سرعت از محل حادثه گریخته است.

پلیس بزرگراه و آمبولانس به موقع در محل حادثه حاضر نشد

همچنین تا ساعاتی پس از این حادثه، پلیس بزرگراه یا آمبولانس در محل حادثه حاضر نبود.

براساس مشاهدات خبرنگار مهر، فرد حادثه دیده یک زن بوده ضمن اینکه خودروهای دیگر با کنجکاوی از کنار محل حادثه می گذشتند اما کمتر خودرویی حاضر می شد که به مدت طولانی توقف کند زیرا امکان توقف در اتوبان پرتردد کرج - تهران وجود ندارد.

رد شدن از عرض اتوبان کار بسیار خطرناکی است اما این سئوال مطرح می شود که چرا نباید در مکانهای مورد نیاز، پل عابر احداث شود تا عابران پیاده مجبور نباشند ازعرض اتوبان عبور کنند.

آیا در شرایطی که اماکن مسکونی و مراکز مختلف در دو طرف اتوبان کرج - تهران و تهران - کرج وجود دارد، نیاز نیست که امکانات کافی برای تردد افراد از عرض این اتوبان وجود داشته باشد؟

دیر رسیدن خودروی پلیس بزرگراه و آمبولانس نیز امر دیگری است که باید علت آن را از مسئولان ذیربط جویا شد.

تا کنون در خصوص علت اصلی حادثه، سن فرد حادثه دیده یا احتمالات دیگری که ممکن است مطرح شوند، اخباری نرسیده است.