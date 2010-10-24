به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد دردیدار سفیر جدید هلند در تهران با بیان اینکه دو کشور همواره از روابط مناسبی برخوردار بوده اند ، اظهار داشت : همه ملت‌ها از خواست انسانی برخوردار هستند و هنر سیاست‌مداران باید این باشد که خواسته‌های مشترک انسانی ملت‌های خود را عملی کنند.

وی خاطر نشان کرد : ایران روابط خود را فارغ از تحمیل های نظام سلطه دنبال می کند و مواضع سیاسی زودگذر، تاثیری در تصمیم گیری ایران ندارد .

رئیس جمهورگفت: اگر ارتباط فرهنگی و فهم مشترک فرهنگی بین کشورها و ملت های مختلف ایجاد شود هیچ مشکلی در جهان وجود نخواهد داشت.

سفیر جدید هلند نیز در این دیدار پس از تقدیم استوارنامه خود به روابط چهارصدساله ایران و هلند اشاره کرد و اظهار داشت: ایران و هلند دارای فرهنگ غنی و کهن هستند و این می تواند، شروعی در راستای تحکیم و گسترش مناسبات سیاسی و دیپلماتیک دو کشور باشد .

سفیر جدید هلند روابط اقتصادی دو کشور را متنوع و گسترده خواند و گفت : پتانسیل و ظرفیت های زیادی در دو کشور وجود دارد که باید برای تحکیم و افزایش سطح روابط دو جانبه از آن استفاده و زمینه های جدیدی را برای همکاریها شناسایی و فعال کرد .



