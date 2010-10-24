دامداران و کشاورزان جعفرآباد قم نیازمند کمک مسئولان هستند

محمد صالح در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از تقدیم مشکلات بخش جعفرآباد به مقام معظم رهبری به صورت مکتوب خبر داد و اظهار داشت: طی سالهای گذشته شاهد ارائه خدمات ارزشمندی از سوی دولت در زمینه توسعه و عمران بخش جعفرآباد هستیم، ولی در کنار این خدمات دامپروران و کشاورزان این بخش مشکلات و نیازمندی‌هایی دارند و این منطقه در مسیر فعالیت خود با تنگناهایی مواجه است.



وی خواستار ارتقای بخش جعفرآباد به شهرستان شد و گفت: یکی از مشکلات مردم بخش جعفرآباد کمبود آب است و امیدواریم مسئولان چاه‌های آب منطقه علی آباد که برای تامین آب قم در حال بهره‌برداری است را به این بخش عودت دهند.



صالح تخصیص آب شرب از سرشاخه‌های دز به بخش جعفرآباد را یکی دیگر از نیازمندی‌های این بخش دانست و افزود: به دلیل قطع حقابه‌های کشاورزان از سدهای بالادست، کشاورزی بخش جعفرآباد در معرض خطر است و امیدواریم در این زمینه به خواسته‌های کشاورزان این بخش توجه شود.



بخشدار جعفرآباد گفت: محور مواصلاتی قم - جعفریه نیز ظرفیت تردد وسایل نقلیه را ندارد و هر روز شاهد حوادث ناگواری در این محور هستیم و امیدواریم نسبت به دوبانده شدن این محور تصمیماتی اتخاذ شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود سفر نماینده مقام معظم رهبری به این بخش را نقطه عطفی برای توسعه جعفرآباد دانست و اظهار داشت: ما افتخار می‌کنیم که بخش جعفرآباد برای اولین بار با قدوم نماینده مقام معظم رهبری متبرک شده است.



صالح تصریح کرد: امیدواریم برکات و خیرات سفر مقام معظم رهبری به قم شامل حال مردم بخش جعفرآباد شود.