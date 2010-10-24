رعایت قانون و توجه به منافع ملی شاخص وحدت است

بیژن نوباوه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ، در خصوص تاکیدات مقام معظم رهبری درباره ضرورت وحدت در کشور با تاکید بر شاخص های عملی آن گفت: نبود وحدت در کشور باعث بهره برداری بیشتر دشمن خواهد شد. بنابراین باید عوامل ضربه زننده به اتحاد در کشور شناسایی شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: هم اکنون در اکثر کشورهای غربی شاهد اختلافات سیاسی عمیق هستیم اما در کنار این اختلافات هیچ گاه به منافع ملی آنان خدشه وارد نمی شود زیرا اعتقاد به اتحاد عمل در کثرت دارند.

نوباوه یادآور شد: مقام معظم رهبری نیز در این خصوص بارها تاکید کرده اند که نقد منصفانه کارساز خواهد بود اما این اقدامات باید در راستای منافع ملی باشد .

وی تاکید کرد : همانطور که امام (ره) فرموده اند اختلاف نظر به معنای رد دیگری نیست این سخنی است که امروز کشورهای غربی روی این تئوری کار می کنند به طوری که علی رغم اختلافات عمیق در این جوامع شاهدیم که بر سر منافع ملی به شدت با یکدیگر اتحاد دارند، همانگونه که در کشور آمریکا تفاوتی ندارد که جمهوریخواهان سر کار باشند یا دموکرات ها آنچه در این کشور تعقیب می شود منافع ملی است.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: دلیل اینکه ما در کشور در برهه هایی شاهد این هستیم که به وحدت آسیب می رسد ، این است که بسیاری از مواقع افراد برای کسب موقعیت جدید ناحق سخن می گویند و منافع ملی را زیر پا می گذارند و در این میان مردم قربانی اصلی هستند اگر مردم مورد توجه باشند و توسعه کشور و منافع ملی مد نظر قرار گیرد، بسیاری از اختلاف نظرها خود به خود از بین می رود.

وی گفت: زیر پا گذاشتن قانون نیز خود نوعی خدشه وارد کردن به وحدت در کشور است ، آنان که قانون را زیر پا می گذارند قاعده بازی را بلد نیستند.

نوباوه در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص هشدارهای مقام معظم رهبری نسبت به تفکر اسلام منهای روحانیت اظهار داشت: در این بحث جریان شناسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است ، زیرا دشمن همواره بر نقاط قوت نظام که از جمله آن وجود روحانیت است هدفگذاری کرده است.

وی افزود: یکی از مولفه های پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی رهبری روحانیت بوده است روحانیت هیچ گاه در تاریخ صد ساله ما خائن به ملت نبوده و حتی در نوشته های دکتر شریعتی این گونه اشاره شده است که هیچ قرارداد ننگینی که منافع ملت ایران را به خطر انداخته توسط یک روحانی به امضا نرسیده است.

نماینده تهران ادامه داد: زمانی صحبت از جریان اصولگرایی بدون روحانیت مطرح شد که معتقدم این قبیل بحث ها به معنای اسلام بدون قرآن است ، زیرا اصولگرایی یعنی بازگشت به یک اصل واقعی و آن اصل واقعی اسلام است.

نوباوه گفت: روحانیون مروج مکتب اسلام هستند که کارشان بسیار حساس است، همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند انحراف در روحانیت بیشترین ضربه را به اسلام خواهد زد، اما این که روحانیت در مسائل معنوی کشور حضور نداشته باشد حرف غلطی است. آنها که چنین تفکری دارند یا اساس اسلام را نمی شناسند یا آنکه از اسلام مطلع هستند اما در قالب دشمن عمل می کنند و به دنبال ضربه زدن به کشور هستند.