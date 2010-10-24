دوچرخه سوار پتروشیمی تبریز قهرمان مرحله پایانی تور مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله پنجم و پایانی این تور که ظهر یکشنبه در مسیر 80 کیلومتری جاده کوهستانی و صعب العبورجواهرده رامسر به کلاردشت برگزار شد، علی خادمی از تیم پتروشیمی تبریز با ثبت زمان دو ساعت و25 دقیقه و 44 ثانیه زودتر از سایر دوچرخه سواران به خط پایان رسید و پیراهن طلایی را برتن کرد.



بهنام ملکی از تیم نوسازی مدارس زنجان و سجاد هاشمی از تیم پتروشیمی تبریز با 4 و 6 ثانیه اختلاف با نفر اول به ترتیب دوم وسوم شدند.



در هفدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران 75 دوچرخه سوار از شش کشور خارجی به همراه نه تیم باشگاهی از کشورمان در 5 مرحله از 28 مهر آغاز شد و تا امروز دوم آبان در مجموع مسیر 391 کیلومتری ساری تا کلاردشت را در 5 مرحله با هم رقابت کردند.

برای این مسابقات در مجموع 10 هزار و 384 یورو جایزه نقدی نیز در هر مرحله به 20 دوچرخه سوار برتر هر مرحله اهداء می شد.

ابراهیم عمر از مالزی به عنوان ناظر یو سی آی از سوی فدراسیون جهانی در این مسابقات حضور داشت.