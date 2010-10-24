علی آباد میزبان دو المپیاد ملی مخترعان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا ایرانبخش ظهر یکشنبه در نشست این واحد افزود: پیرو اجرایی کردن سند راهبردی پژوهشی واحد های منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی مشتمل بر استان های گلستان و سمنان وظیفه برگزاری دو تا از المپیاد ها به عهده واحد علی آبادکتول قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: یکی از المپیادها، المپیاد مخترعان منطقه بود که با توجه به ظرفیت و بضاعت واحد علی آبادکتول، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تصمیم گرفت که دامنه این المپیاد رو به سطح ملی ارتقاء بدهند و در واقع مخترعان برتر سراسر کشور در این واحد گردهم آمدند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره اختراعات، کارگاه های تخصصی و ثبت اختراعات در دو سطح ملی و بین المللی از مجموعه برنامه هایی است که در المپیاد مخترعان در علی آبادکتول برگزار شد.

ایرانبخش بیان کرد: مخترعانی که در این دوره از مسابقات عنوان کسب کردند، به خارج از کشور اعزام می شوند و مشمول مجموع حمایت های مادی، معنوی و علمی هم قرار می گیرند.

رئیس دانشگاه آزاد علی آباد کتول درباره مسابقات روباتیک نیز افزود: این مسابقات اولین المپیاد منطقه بوده که در سطح استانهای سمنان و گلستان و دانشگاه های مربوطه برگزار شد.

وی افزود: این المپیاد در رشته های مین یاب، جنگجو ، آتش نشان و تعقیب خط ویژه برگزار شد.

ایرانبخش، شناسایی، سازماندهی ، حمایت و هدایت استعدادهای جوان و دانشمندان جوان را از اهداف این المپیاد عنوان کرد.