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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

استادیار دانشگاه علوم بهزیستی:

آمار بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است

آمار بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است

دبیر علمی دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی اظهار کرد: آمار بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی در ایران فراتر از آمارها و استانداردهای جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج عبداللهی از سوانح رانندگی و حوادث کار به عنوان مهمترین علل ایجاد ضایعات نخاعی در حال حاضر در کشور یاد کرد و افزود: عدم وجود سیستم‌های محافظتی و ایمنی در اتومبیلها و استاندارد نبودن اغلب جاده های کشور در کنار عدم رعایت قوانین، عامل اصلی ایجاد سوانح و تصادفات رانندگی است که منجر به ضایعات نخاعی می‌شود.

استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: بهترین راهکار در جهت پیشگیری از ایجاد چنین آسیب‌هایی عبارت است از اجباری کردن استفاده از امکانات و تجهیزات ایمنی در وسایل نقلیه، استانداردسازی ساخت و نگهداری جاده‌ها و رعایت کامل نکات ایمنی در کارگاه‌ها و مراکز صنعتی است.

عبداللهی، زخم بستر را یکی از معضلات جدی و پرهزینه در بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی ذکر کرد و افزود: متاسفانه حمایتهای کافی از طرف سازمانهای بیمه ‌گر در این زمینه صورت نمی‌گیرد و بهزیستی به تنهایی قادر به برطرف کردن نیازهای این بیماران نیست. این در حالیست که درمان این بیماران بسیار پرهزینه است و یک تیم درمانی متشکل از پزشک، پرستار، فیزیوتراپیست، کار درمانگر و سایر حرفه‌های مرتبط در کنار استفاده از تجهیزات خاص و گران برای درمان این بیماران مورد نیاز است.

وی از مراقبتهای بهداشتی، توانبخشی و مسئله اشتغال به عنوان مهمترین نیازهای این گروه از بیماران نام برد و اظهار امیدواری کرد: با برگزاری دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی که از تاریخ 19 تا 21 آبان ماه جاری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می‌شود در کنار ارائه آخرین تحقیقات متخصصان بتوان حرکتی در جهت جلب توجه هرچه بیشتر مسئولان و موسسات حمایتی ذیربط به این دست از معلولان و بیماران ایجاد گشته و شاهد تسریع در روند بهبودی و برگشت به زندگی طبیعی برای آنها باشیم.

کد مطلب 1177247

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