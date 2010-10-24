آمار بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج عبداللهی از سوانح رانندگی و حوادث کار به عنوان مهمترین علل ایجاد ضایعات نخاعی در حال حاضر در کشور یاد کرد و افزود: عدم وجود سیستم‌های محافظتی و ایمنی در اتومبیلها و استاندارد نبودن اغلب جاده های کشور در کنار عدم رعایت قوانین، عامل اصلی ایجاد سوانح و تصادفات رانندگی است که منجر به ضایعات نخاعی می‌شود.

استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: بهترین راهکار در جهت پیشگیری از ایجاد چنین آسیب‌هایی عبارت است از اجباری کردن استفاده از امکانات و تجهیزات ایمنی در وسایل نقلیه، استانداردسازی ساخت و نگهداری جاده‌ها و رعایت کامل نکات ایمنی در کارگاه‌ها و مراکز صنعتی است.

عبداللهی، زخم بستر را یکی از معضلات جدی و پرهزینه در بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی ذکر کرد و افزود: متاسفانه حمایتهای کافی از طرف سازمانهای بیمه ‌گر در این زمینه صورت نمی‌گیرد و بهزیستی به تنهایی قادر به برطرف کردن نیازهای این بیماران نیست. این در حالیست که درمان این بیماران بسیار پرهزینه است و یک تیم درمانی متشکل از پزشک، پرستار، فیزیوتراپیست، کار درمانگر و سایر حرفه‌های مرتبط در کنار استفاده از تجهیزات خاص و گران برای درمان این بیماران مورد نیاز است.

وی از مراقبتهای بهداشتی، توانبخشی و مسئله اشتغال به عنوان مهمترین نیازهای این گروه از بیماران نام برد و اظهار امیدواری کرد: با برگزاری دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی که از تاریخ 19 تا 21 آبان ماه جاری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می‌شود در کنار ارائه آخرین تحقیقات متخصصان بتوان حرکتی در جهت جلب توجه هرچه بیشتر مسئولان و موسسات حمایتی ذیربط به این دست از معلولان و بیماران ایجاد گشته و شاهد تسریع در روند بهبودی و برگشت به زندگی طبیعی برای آنها باشیم.