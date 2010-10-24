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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۱۱

دکتر خاموشی:

"ویکی فقه" راه‌اندازی می‌شود

"ویکی فقه" راه‌اندازی می‌شود

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر استفاده از فناوری روز و اهمیت نگاه تکنیکال به عرصه ارتباطات در امر آموزش و تبلیغ از راه‌اندازی "ویکی فقه" با حضور طلاب حوزه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مهدی خاموشی در نخستین نشست هم‌اندیشی اساتید آموزشهای تخصصی این سازمان با تأکید بر اینکه آموزش در حوزه فرهنگ و مدیریت فرهنگی با آموزش در حوزه مدرسه و دانشگاه تفاوت بسیاری دارد، گفت: باید در فرهنگ بدنبال قله‌نشینی بود و در فرصت کم به صورت گسترده میدان‌داری کرد. ما به دنبال خلاصه‌گویی نیستیم بلکه بدنبال به‌جا‌گویی و انتخاب دقیق و صحیح هستیم.

وی با بیان اینکه در مضامین معارف اسلامی و اخلاق، انتخاب صحیح از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: بعد از انتخاب صحیح و درست در حوزه فرهنگ باید به سراغ موج‌سازی و آموزش رفت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت شبکه‌های گسترده اجتماعی و ویکی‌ها در دنیای امروز اشاره کرد و یادآور شد: در زمان بسیار ویژه‌ای به سر می‌بریم طوری که باید به بطن امروز آگاهی دقیق پیدا و برای تکمیل داده‌ها و اطلاعات خود به صورت لحظه‌ای پیش برویم.

خاموشی همچنین اظهار داشت: بدنبال راه‌اندازی و ایجاد "ویکی فقه" با حضور طلاب هستیم. البته کسانی که در این گفتمان شرکت می‌کنند کاملا شناسایی شده و در این شبکه شناسنامه‌دار می‌شوند.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی بدنبال گسترش آموزش های تخصصی است، افزود: در تحولات ساختاری سازمان نیز برنامه‌های حوزه آموزش و پژوهش با قوت بیشتری پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ دینی و اساسنامه این سازمان اشاره کرد و گفت: برای ما برگزاری آموزش‌های تخصصی بویژه در حوزه میان رشته‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

خاموشی مقام معظم رهبری را فرمانده فرمان‌های فرهنگی دانست و یادآور شد: طرح پیوست فرهنگی از الزامات مهندسی فرهنگی است یعنی ما نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن حوزه اقتصاد، حوزه سیاست، حوزه اجتماعی و غیره نقشه جامعی برای فرهنگ کشور تهیه کنیم.‌

کد مطلب 1177248

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