به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مهدی خاموشی در نخستین نشست هماندیشی اساتید آموزشهای تخصصی این سازمان با تأکید بر اینکه آموزش در حوزه فرهنگ و مدیریت فرهنگی با آموزش در حوزه مدرسه و دانشگاه تفاوت بسیاری دارد، گفت: باید در فرهنگ بدنبال قلهنشینی بود و در فرصت کم به صورت گسترده میدانداری کرد. ما به دنبال خلاصهگویی نیستیم بلکه بدنبال بهجاگویی و انتخاب دقیق و صحیح هستیم.
وی با بیان اینکه در مضامین معارف اسلامی و اخلاق، انتخاب صحیح از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: بعد از انتخاب صحیح و درست در حوزه فرهنگ باید به سراغ موجسازی و آموزش رفت.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت شبکههای گسترده اجتماعی و ویکیها در دنیای امروز اشاره کرد و یادآور شد: در زمان بسیار ویژهای به سر میبریم طوری که باید به بطن امروز آگاهی دقیق پیدا و برای تکمیل دادهها و اطلاعات خود به صورت لحظهای پیش برویم.
خاموشی همچنین اظهار داشت: بدنبال راهاندازی و ایجاد "ویکی فقه" با حضور طلاب هستیم. البته کسانی که در این گفتمان شرکت میکنند کاملا شناسایی شده و در این شبکه شناسنامهدار میشوند.
وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی بدنبال گسترش آموزش های تخصصی است، افزود: در تحولات ساختاری سازمان نیز برنامههای حوزه آموزش و پژوهش با قوت بیشتری پیگیری میشود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ دینی و اساسنامه این سازمان اشاره کرد و گفت: برای ما برگزاری آموزشهای تخصصی بویژه در حوزه میان رشتهای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
خاموشی مقام معظم رهبری را فرمانده فرمانهای فرهنگی دانست و یادآور شد: طرح پیوست فرهنگی از الزامات مهندسی فرهنگی است یعنی ما نمیتوانیم بدون در نظر گرفتن حوزه اقتصاد، حوزه سیاست، حوزه اجتماعی و غیره نقشه جامعی برای فرهنگ کشور تهیه کنیم.
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