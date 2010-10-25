"لطفا مزاحم نشوید" مسافر دمشق شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در بخش مسابقه هجدهمین دوره جشنواره بین المللی دمشق که از 16 تا 22 آبان ماه برگزار می‌شود، به نمایش در می‌آید. محسن عبدالوهاب و افشین هاشمی در جلسه نمایش این فیلم حضور دارند.

"لطفا مزاحم نشوید" در قالب سه قصه تو در تو با نگاهی طنزآلود، روایت‌هایی از وقایع مختلف مرتبط با زندگی جوانان امروز را ارائه می‌کند.

باران کوثری، افشین هاشمی، حامد بهداد، هدایت هاشمی، سیامک صفری، خسرو احمدی، مجید بهرامی، مزدک میرعابدینی، هادی عامل هاشمی، علی هاشمی، شیرین یزدان‌بخش، محسن کاظمی، لیلی فرهادپور، حمید جوکار، مجید فروغی، شمسی صادقی، مرتضی اکبری، میترا حکیم‌هاشمی، ارغوان آقایی و فوژان قبادیان بازیگران این فیلم هستند.