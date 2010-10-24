کشت زعفران برای نخستین بار در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عادل عبد ایمانی ظهر یکشنبه در بازدید از اراضی زیر کشت زعفران در این بخش اظهار داشت: کاشت و برداشت زعفران توسط یک جوان کشاورز و با حمایت کمیته امداد امام (ره) برای نخستین بار در کلور اردبیل اجرا شد.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت آزمایشی اجرا شده است، اضافه کرد: امسال در این طرح آزمایشی از هر هزار متر مربع 400 گرم زعفران مرغوب برداشت شده که قابل توجه می باشد.

رئیس سازمان کشاورزی استان از تداوم این طرح در سالهای آینده خبر داد و افزود: مصمم هستیم با اجرای مطالعات لازم و با استفاده از تجربه یک ساله، این بار کشت زعفران را در یک هکتار زمین و در سایر بخشها و شهرستانهای استان نیز توسعه دهیم.

وی خواستار ارایه تسهیلات بانکی و حمایت دستگاه ای اجرایی ذیربط استان و شهرستان خلخال از این طرح شد و تصریح کرد: طرح کشت زعفران بی شک با توجه به شرایط آب و هوای منطقه کلورو شهرستان خلخال نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت.

مجری طرح کشت زعفران در شهر کور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: این طرح تنها با 80 میلیون ریال اعتبار در قالب تسهیلات بانکی و حمایت کمیته امداد امام (ره) به مرحله اجرا گذاشته شده است.

ابراهیم نوروزی مراحل زراعت زعفران را بسیار ساده دانست و خاطرنشان کرد: این محصول به آب خیلی کمی نیاز داشته که با شرایط کم آبی اراضی استان کاملا مطابقت دارد، اما در مقابل در آمد خوبی را نصیب کشاورزان خواهد کرد.