اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد با تاکید بر اینکه با هر گونه احتکار و گرانفروشی به بهانه اجرای قانون هدفمند سازی بارانه بشدت برخورد خواهد شد، اعلام کرد: از امروز طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها در سراسر استان عملیاتی و اجرایی شد.

وی از ابلاغ طرح هدفمند سازی یارانه ها به تمامی ادارات بازرگانی استان خبر داد و افزود: این طرح در چارچوب بسته نظارتی و بازرسی در سراسر استان مازندران اجرا می شود.

وی در خصوص این طرح گفت: در طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها، نظارت و بازرسی بر روی کالاهای اساسی و ضروری در سبد خانوار مردم و اقلامی که یارانه آنها برداشته می شود، متمرکز شده و بازرسی متمرکز و هدفمند خواهد شد.

وفایی نژاد افزود: در اجرای هرچه بهتر این طرح از توان بازرسین اصناف و بازرسین افتخاری نیز استفاده خواهد شد تا حضور بازرسان در سطح بازار برای همه قابل لمس باشد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران ، پیشگیری از افزایش غیر منطقی نرخ کالا و خدمات در زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، تحلیل و کارشناسی مستمر و وضعیت توزیع و قیمت کالاها و خدمات اولویت دار، تشدید کنترل بازار و برخورد قاطع با سوء استفاده کنندگان احتمالی اخلال گران در نظم اقتصادی جامعه را از مهم ترین اهداف این طرح اعلام کرد.

وی در خاتمه از شهروندان مازنی خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف از قبیل گرانفروشی، احتکار، عدم صدور فاکتور موارد را به ستاد خبری این سازمان به شماره تلفن 124 اعلام کنند.