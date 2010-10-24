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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

برنامه پروازهای شش ماهه دوم فرودگاه رشت تغییر کرد

برنامه پروازهای شش ماهه دوم فرودگاه رشت تغییر کرد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه استان گیلان از تغییر برنامه پروازهای شش ماهه دوم فرودگاه سردار جنگل رشت خبر داد.

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: برنامه پروازهای شش ماهه دوم این اداره کل به مقاصد مختلف کشور از 10 آبان ماه سال جاری تغییر کرده و این برنامه تا ششم فروردین ماه سال 90 قابلیت اجرایی خواهد داشت.

وی همچنین آمادگی این فرودگاه را در ساعات عملیاتی برای افزایش پروازها به مقاصد مختلف کشور اعلام کرد و اظهارداشت: شرکتهای هواپیمایی می توانند با توجه به نیازهای استان نسبت به برقراری پروازهای داخلی و حتی خارجی مسافر پذیرش کنند.

مدیرکل فرودگاه گیلان ادامه داد: هم اکنون تعداد 66 سورتی پرواز داخلی و دو سورتی پرواز خارجی به مقاصد تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، بندر عباس، عسلویه، اهواز و دمشق از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت در هفته انجام می شود.

کد مطلب 1177273

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