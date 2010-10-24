توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در تبریز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صاحبعلی اسکندری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اظهار داشت: استفاده بهینه از مواد خام و تبدیل به فرآورده‌های مختلف غذایی با هدف افزایش ارزش افزوده مورد توجه مسئولان جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

وی گفت: علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در زمینه محصولات کشاورزی، ‌فراهم کردن اشتغال برای فارغ‌التحصیلان کشاورزی در فرآیند احداث واحدهای صنایع تبدیلی حاصل می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی تبریز یادآور شد: ‌در راستای توسعه واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی، اقداماتی در راستای تامین منابع مالی و حمایت‌های فنی صورت گرفته و در همین راستا بیش از 20 هزار و 300میلیون ریال تسهیلات اعطایی به صورت سرمایه ثابت در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است.

وی گفت: شش هزار و 200میلیون ریال نیز به عنوان سرمایه در گردش در این راستا مصوب شده و اختصاص یافته است و مسئولان جهاد کشاورزی در تلاش هستند تا حمایت‌های بیشتر صندوق مهر امام رضا (ع) برای جذب منابع مالی اشتغال‌آفرینی را جذب کنند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی تبریز تاکید کرد: 12واحد صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان تبریز فعال شده و یا در حال بهره‌برداری و تکمیل هستند.

وی همچنین از فعالیت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز در راستای فراهم کردن زمینه اشتغال برای فارغ‌التحصیلان کشاورزی از طریق تاسیس واحدهای دامداری و مرغداری خبر داد و گفت: ‌در همین راستا ایجاد شهرک‌های دامپروری و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.

اسکندری اظهار داشت: ‌طرح احداث و تکمیل مجتمع دامپروری تبریز در زمینی به مساحت 745 هکتار از جمله برنامه‌هایی است که در همین راستا به اجرا درآمده و بخش‌هایی از ‌آن نیز به بهره‌برداری رسید.