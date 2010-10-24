محمد میرزایی راجعونی سرپرست عملیات حج فرودگاه رشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در بخشی از این ابلاغ آمده است: امید است با بهره گیری از تجارب ارزنده خویش در ایجاد هماهنگی های لازم بین ارگانهای ذی مدخل فرودگاهی در خدمات رسانی هرچه مطلوبتر به زائران خانه خدا همواره موفق و موید باشید.

محمد میرزایی راجعونی هم اکنون معاون مدیر کل فرودگاه استان گیلان است.

فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت تنها فرودگاه استان گیلان است که در سال 1348 ایجاد و در هفت کیلومتری جاده رشت به انزلی و حدود 15 کیلومتری منطقه آزاد بندر انزلی واقع شده است.

مساحت کل فرودگاه 220 هکتار و ارتفاع آن 40 پا پائین تر از آبهای دریای آزاد است و به سیستمهای کمک ناوبری دقیق و ارتباطی با هفت طرح تقرب مجهز است.