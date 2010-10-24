  1. استانها
  2. گیلان
۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

محمد میرزایی راجعونی سرپرست عملیات حج فرودگاه رشت شد

محمد میرزایی راجعونی سرپرست عملیات حج فرودگاه رشت شد

رشت - خبرگزاری مهر: طی ابلاغی از سوی مدیر کل فرودگاه استان گیلان "محمد میرزایی راجعونی" به عنوان سرپرست حج فرودگاه رشت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در بخشی از این ابلاغ آمده است: امید است با بهره گیری از تجارب ارزنده خویش در ایجاد هماهنگی های لازم بین ارگانهای ذی مدخل فرودگاهی در خدمات رسانی هرچه مطلوبتر به زائران خانه خدا همواره موفق و موید باشید.

محمد میرزایی راجعونی هم اکنون معاون مدیر کل فرودگاه استان گیلان است.

فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت تنها فرودگاه استان گیلان است که در سال 1348 ایجاد و در هفت کیلومتری جاده رشت به انزلی و حدود 15 کیلومتری منطقه آزاد بندر انزلی واقع شده است.

مساحت کل فرودگاه 220 هکتار و ارتفاع آن 40 پا پائین تر از آبهای دریای آزاد است و به سیستمهای کمک ناوبری دقیق و ارتباطی با هفت طرح تقرب مجهز است.

کد مطلب 1177286

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها