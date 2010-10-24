تامین امکانات ورزشی نیاز اولیه روستاییان شرق گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید نجیب حسینی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هیئتهای ورزشی حوزه انتخابیه افزود: امروزه مطالبات ثانویه پنج سال قبل مردم به خصوص در روستاها به نیاز اولیه تبدیل شده و مردم در همه روستاها نیاز اولیه را امکانات ورزشی عنوان می کنند که این مسئولیت همه ما در مجلس و دولتمردان هیئت دولت را زیاد می کند.

وی اظهار داشت: هم اکنون امکانات کشور در مناطق مختلف به خوبی توزیع می شود و ما باید در این راستا تلاش کنیم.



وی حضور مدیران استانی را در جمع قهرمانان و هیئتهای ورزشی شهرستانها برای بالا بردن انگیزه مسئولان شهرستانها مفید ارزیابی و اضافه کرد: بنا به درخواست هیئتهای ورزشی شهرستانهای مینودشت ، کلاله و گالیکش برای ایاب و ذهاب با پیگیریهای فراوان توانستیم وسیله نقلیه در اختیار این شهرستانها قرار دهیم و امید است ورزشکاران ما بتوانند با انگیزه بالا در مسابقات مختلف ورزشی برای افتخار آفرینی این مرزو بوم تلاش کنند.

نورالله نوراللهی‌ فرماندار شهرستان کلاله افزود: تاکنون پروژه های مختلف ورزشی در این شهرستان انجام شده است و اجرای پروژه های ورزشی دیگر نیز در اینده اجرایی خواهد شد.

وی گفت:‌ با توجه به فراهم شدن امکانات ورزشی در دولت های نهم و دهم منحنی رشد ورزش در این شهرستان از رشد قابل توجه ای برخوردارشده است.

فرماندار کلاله در ادامه با اشاره به بر پایی مسابقات الیش 12 استان در این شهرستان گفت‌: در این مسابقات چهار نفر از الیش کاران کلاله برای مسابقات آسیایی انتخاب شده اند که برای شهرستان کلاله یک افتخار یزرگی است.