قائمشهر از نبود مدیران ورزشی رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، ابوالفضل خواجه محله ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت شمشیربازی شهرستان با اشاره به اینکه قائمشهر بیشترین قهرمانان این رشته ورزشی را دارد، گفت: از 21 بازیکن مازندران عضو تیمهای مختلف در مسابقات آسیایی گوانگ ژو، دو نفر قائمشهری در تیم ملی شمشیربازی حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان کمبودی از لحاظ امکانات و قهرمان نیست ولی در خصوص مدیران ورزشی و علاقه مند بسیار دچار کمبود هستیم.

سید امیرمحمد عابدی، نماینده ورزشکاران و قهرمانان نیز در این مراسم خواستار تشکیل مدرسه شمشیر بازی در شهرستان شد و گفت: جذب مربی خارجی برای رشته سابر، برگزاری اردوی آمادگی قبل از مسابقات و مشترک با دیگر استان ها و برگزاری مسابقات مختلف در استان از نیازهای این رشته در استان و شهرستان است.

وی یادآور شد: افزایش فضای سالن تمرین، تکمیل امکانات تمرینی برای نونهالان، ایجاد انگیزه در بین قهرمانان، احیا ورزش بانوان در این رشته و برگزاری جلسات ماهانه از کارهایی است که در این رشته ورزشی در شهرستان انجام شود.

مربی و پیشکسوت رشته شیمشیربازی در مازندران نیزخواستار حمایت از ورزشکاران و مربیان شد و گفت: با تلاش ورزشکاران و با داشتن کمترین امکانات در پنج سال گذشته بیشترین مدال های کشوری و برون مرزی را کسب کردیم.

سید حسین عابدی خاطرنشان کرد: هزینه این ورزش بالا بوده ولی با داشتن یک سالن اختصاصی در سالهای اخیر حمایت های خوبی از این ورزش در شهرستان شده است.

به گزارش مهر، معین لمولی رئیس سابق هیئت شمشیر بازی شهرستان قائم شهر تودیع و محمد رضا هاشم پور به عنوان رئیس جدید هیئت ورزشی معرفی شد.