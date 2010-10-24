شاخص تشخیص حق چهره ها نیستند/ شور انقلابی بسیج روزافزون شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، حضرت آیت الله خامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی صبح امروز یکشنبه درجمع پرشور هزاران نفر از بسیجیان استان قم در شبستان امام خمینی (ره) ضمن تبیین ابعاد مختلف بسیج و مؤلفه های تشکیل دهنده آن، سه عنصر بصیرت، اخلاص و عمل به هنگام و به اندازه را شاخص حرکت بسیج خواندند و تأکید کردند: تبلیغات گسترده دشمنان برای وارونه جلوه دادن پیشرفتهای خیره کننده ایران اسلامی، نشانگر جا ماندن آنان از حرکت عظیم و پرشتاب ملت و مسئولان است و برخلاف خواسته دشمنان، این حرکت توقف ناپذیر و آینده ملت ایران روشن و همراه با پیشرفتهای روزافزون خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار جمع پرشور، مؤمن، صادق و با بصیرت بسیجیان در سراسر کشور بویژه قم را دلیلی مستحکم و منطقی برای پویایی و پیشرفت ملت ایران و آسیب ناپذیر بودن در مقابل توطئه های پیچیده دانستند وافزودند: بسیج یکی از آیات قدرت الهی است که تفکر پیدایش آن به دست بنده صالح و شخصیت بی نظیر تاریخ معاصر ما، امام خمینی (ره) پردازش شد وسپس به مرحله عمل رسید و بعد از گذشت سی سال، این شجره طیبه پربارتر از گذشته برای انقلاب و ملت ایران ثمر می دهد.



ایشان افزودند: امام بزرگوار (ره) با بصیرت نافذ خود، دست قدرت الهی را همواره می دید و با همین نگاه به مردم اعتماد کرد و مردم هم به صحنه آمدند و آن اتفاق بزرگ و باور نکردنی تاریخ یعنی پیروزی انقلاب اسلامی روی داد.



رهبرانقلاب اسلامی درتبیین حقیقت و ماهیت بسیج خاطرنشان کردند: تفکرتشکیل بسیج از جانب امام خمینی (ره) در واقع ادامه همان نگاه با بصیرت و اعتماد به مردم و جوانان بود که نسل جوان وبسیجی امروز میوه های شیرین آن درخت طیب و طاهری هستند که امام (ره) با دست خود غرس کرد.



حضرت آیت الله خامنه ای ایمان،عمل و جهاد را مؤلفه های تشکیل دهنده بسیج برشمردند و افزودند: عرصه های مجاهدت بسیج وسیع و فراگیر است و از میدان علم، سیاست و اجتماع تا عرصه بین المللی ادامه دارد.



ایشان با یادآوری امتحانهای مختلف بسیج در سی سال گذشته، از جمله نقش تعیین کننده و مبتکرانه بسیج در دوران دفاع مقدس تأکید کردند: حرکت و رشد بسیج درابعاد کمی وکیفی همواره روبه جلو بوده و بسیج توانسته است در مقابل وسوسه ها ایستادگی کند.



رهبر انقلاب اسلامی سه عنصر بصیرت، اخلاص و عمل به هنگام و به اندازه را شاخص حرکت بسیج خواندند و افزودند: یکی از موفقیت های بسیج، افزایش توانایی و بصیرت خود در مقابل پیچیده شدن توطئه های دشمنان است که قضایای فتنه سال 88 مؤید این موضوع است.



حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: در فتنه سال 88 خیلی ها اشتباه کردند و از این جمع، بسیاری هم بعد از مدتی اشتباه خود را تصحیح کردند اما حرکت عظیم بسیج با حفظ پرچم بصیرت، مسیر را اشتباه نکرد و توانست در صراط حق بماند.



ایشان با تأکید بر اینکه شاخص تشخیص حق، چهره ها نیستند افزودند: برخی اوقات، چهره های موجه نیز مسیر را به اشتباه می روند بنابراین باید با بصیرت، حق و باطل را تشخیص داد و نه با چهره ها و اشخاص.



رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: امام (ره) می فرمود:" اگر من ازاسلام جدا شوم، مردم از من روی گردان خواهند شد"، پس ملاک تشخیص حق، اسلام است و باید با بصیرت، نقشه دشمن را متوجه شد.



حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین اخلاص به عنوان دومین عامل مؤثر در حرکت بسیج تأکید کردند: اخلاص به معنای حرکت با انگیزه الهی و تأثیرناپذیری از انگیزه های شخصی، گروهی، فامیلی و رودربایستی های رفاقتی است.



ایشان عمل بهنگام و به اندازه را نیز بسیار مهم دانستند وخاطرنشان کردند: دوری از افراط و تفریط درعمل یکی از ضروریات حرکت بسیج است زیرا به همان اندازه که عمل نکردن مضر است، عمل افراط آمیز هم ضرر دارد.



رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه نباید ذره ای از شور انقلابی جوانان بسیجی کاسته شود، افزودند: این شور انقلابی باید هر روز افزایش یابد اما باید مراقب بود که در جای خود استفاده شود.



حضرت آیت الله خامنه ای بسیجیان را به مجاهدت بیش از پیش با نفس و جهاد اکبر توصیه کردند و درخصوص چگونگی تحلیل و درک صحیح قضایا افزودند: یکی از راههای فهم درست قضایا این است که ببینیم دشمن، چه برنامه و دستور کاری را دنبال می کند.



ایشان خاطرنشان کردند: امروز یکی از خطوط اصلی برنامه کاری دشمن در چارچوب جنگ نرم، وارونه جلوه دادن واقعیات کشور است.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تبلیغات پرحجم و گسترده دشمن برای دگرگون نشان دادن صحنه واقعی ایران اسلامی، تأکید کردند: این موضوع نشان دهنده ضعف دشمن و کم آوردن او در مقابل حرکت عظیم و پرشتاب ملت و مسئولان در مسیر پیشرفت و موفقیت های گوناگون است.



حضرت آیت الله خامنه ای به تبلیغات دشمن درخصوص موضوعات و شرایط اقتصادی کشور اشاره کردند و افزودند: در این تبلیغات تلاش می شود تا فضای اقتصادی کشور، مأیوس کننده و رو به بن بست جلوه داده شود در حالیکه واقعیت برخلاف آن است.



ایشان با اشاره به تکرار تبلیغات دشمن از جانب عده ای در داخل افزودند: برخی افرادی که در فتنه سال گذشته امتحان خود را دادند، قبل از برگزاری انتخابات، سخن از سالی سخت و تاریک از نظر اقتصادی برای مردم سر می دادند، در حالی که همه دیدند، سال 88 چنین سالی نبود.



رهبر انقلاب اسلامی تبلیغات برای وارونه جلوه دادن واقعیات نظام اسلامی را شیوه سی ساله دشمن خواندند و تأکید کردند: البته این تبلیغات در سالهای اخیر بیشتر شده است زیرا مسئولان و دولت شعارهای انقلاب را پررنگ تر و جدی تر مطرح می کنند و خط امام (ره) و انقلاب اسلامی و کار برای مردم بسیار برجسته است.



حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: درسالهای اخیرمسئولان ازجنس مردم هستند ومردم نیزهمین احساس را دارند واین موضوع برای مخالفان نظام اسلامی خوشایند نیست.



ایشان درخصوص سیاست خارجی نیز خاطرنشان کردند: در تبلیغات مخالفان نظام اسلامی و سخنان برخی اصحاب فتنه گفته می شد، ایران در دنیا ذلیل و بی آبرو شده است در حالی که امروز آبروی جمهوری اسلامی ایران در میان ملتهای دنیا نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم یافته است.



رهبر انقلاب اسلامی، استقبال بی نظیر مردم لبنان از رئیس جمهوری اسلامی ایران را نمونه ای از این واقعیت برشمردند و تأکید کردند: این استقبال پرشکوه برای رئیس جمهور هیچ کشوری در هیچ جای دنیا اتفاق نخواهد افتاد و موضوع سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان و استقبالی که انجام شد، نباید دست کم گرفته شود.



حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: امروز اگر مسئولان برجسته نظام اسلامی به هرکشور اسلامی بروند وفضا برای مردم باز گذاشته شود، همانند استقبال مردم لبنان، روی خواهد داد.



ایشان این قضایا را عظمت و افتخارملت ایران خواندند و افزودند: اگردولت، دولتی منقطع از مردم بود و میلیونها جوان با انگیزه از آن حمایت نمی کردند، قطعاً چنین اتفاقی در لبنان روی نمی داد.



رهبر انقلاب اسلامی همچنین به تبلیغات مخالفان نظام درخصوص بسیج اشاره و خاطرنشان کردند: دشمن در برهه ای، تبلیغات جهانی خود را بر بسیج متمرکز و بسیج را بمباران تبلیغاتی کرد تا آن را از چشم مردم بیاندازد اما بسیج به یک هویت درخشنده و مظهر عزم و اراده، تبدیل شده است.



حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید براینکه آینده ملت ایران وامت اسلامی بهتر ودرخشان تر خواهد بود، افزودند: فاصله پیشرفت ملت ایران با وضعیت کنونی قطعاً بیشتر از فاصله ای خواهد بود که امروز ملت ایران با سی سال پیش دارد.



ایشان خاطرنشان کردند: حرکت توقف ناپذیر ملت ایران درخط اسلام و قرآن، آینده ای تابناک و پیشرفته را برای ایران اسلامی نوید می دهد و این موضوع بر دنیای اسلام و بیداری بیشتر ملتهای مسلمان تأثیرگذار خواهد بود.



در ابتدای این دیدار آقای حامد عبداللهی و خانم احسانی دو بسیجی نخبه استان قم در سخنانی با اشاره به جنگ نرم دشمن در ابعاد مختلف بر لزوم میدان دادن به جوانان خوش فکر و انقلابی تأکید کردند و خواستار بکارگیری بسیجیان نخبه در سطوح مختلف علمی و اجرایی و استفاده از توانایی ها و دیدگاههای آنان در برنامه های کشور شدند.



سردار سرتیپ ابراهیم جباری فرمانده سپاه علی بن ابیطالب قم نیز در این دیدار در سخنانی بصیرت را ویژگی بارز بسیجیان بویژه بسیجیان استان قم دانست و گفت: جوانان بسیجی با تجربه اندوزی از شرایط سخت گذشته و توطئه های پیچیده دشمنان، توان خود را برای حضور در عرصه های پیچیده تر جنگ نرم افزایش داده اند و همواره آماده عمل به تکلیف در زمان مقتضی هستند.