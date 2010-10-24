172 هکتار از مناطق جنگلی و مرتعی گیلان طمعه حریق شد

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه این میزان در مقایسه با 16 فقره حادث شده در مدت مشابه سال گذشته از رشد زیادی برخوردار بوده است.

وی همچنین در رابطه با افزایش میزان حریق در سال جاری اظهار داشت: با توجه به افزایش بی سابقه دما در شش ماهه ابتدای سال جاری و عدم نزول باران حدود پنج ماه از اردیبهشت تا شهریور، وقوع حریق در عرصه های جنگلی ناشی از کاهش شدید رطوبت نسبی هوا و خشکی بیش از حد بستر جنگل که مملو از خاشاک و خاک برگ است، بسیار محتمل به نظر می رسد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: با توجه به موقعیت بحرانی مناطق جنگلی با اعلام آماده باش کامل به نیروهای این اداره کل به خصوص عوامل یگان حفاظت که با حساسیت خاصی برای حفاظت از انفال الهی به صورت شبانه روزی فعالیت دارند ضمن تشکیل تیمهای اطفای حریق مرکب از نیروهای متخصص و با تجربه و تجهیز امکانات لازم در حد توان اداره کل منابع طبیعی در سطح استان و همچنین از طریق اطلاع رسانی به مردم فهیم و طبیعت دوست از سوی رسانه های جمعی، تلاش شد در برخورد با این پدیده طبیعی از آمادگی لازم برخوردار بوده تا خسارت ناشی از وقوع حریق های احتمالی به حداقل ممکن برسد.

وی افزود: متاسفانه در رابطه با پاسداشت از نعمتهای خداوندی که از مهمترین سرمایه های مملکت محسوب می شود علی رغم تمام درخواستها و اطلاعیه های صادره از سوی اداره کل منابع طبیعی که از طریق صدا و سیما، جراید و رسانه ها و اطلاعیه های هشدار دهنده که بین مردم توزیع شد، برخی از هموطنان بدون در نظر گرفتن شرایط حساس و نگران کننده به دلیل سهل انگاری و عدم رعایت موازین ایمنی و توصیه های صادره از سوی این اداره کل با بی توجهی خود موجب وقوع آتش سوزی شده اند به نحوی که فقط در یک مورد از آتش سوزی ها که در منطقه بین شهرهای لوشان و منجیل صورت گرفته است نزدیک به یکصد هکتار از عرصه های منابع طبیعی دچار حریق شد.

رحمانی همچنین اظهار داشت: در عین حال که بیشتر هموطنان اعم از هم استانی ها و یا مهمانان تابستانی استان گردشگرپذیر گیلان نسبت به رعایت اصول ایمنی و پیشگیرانه در زمان استفاده از طبیعت زیبای گیلان مقید بوده اند اما در این زمینه براساس بررسی های به عمل آمده متاسفانه با بی مبالاتی روبرو بوده اند.

وی گفت: در برخی از موارد بجا گذاشتن بطری های شیشه ای و یا پلاستیکی که بیشتر برای آبهای معدنی استفاده می شود موجب بروز حریق های بسیار سنگینی شده به این نحو که باقی ماندن این زباله ها در معرض تابش نور خورشید همانند یک عدسی و یا ذره بین عمل کرده و باعث تمرکز حرارت در یک نقطه شده است که با توجه به خشک بودن خاک برگهای کف جنگل موجب اشتعال و در زمانی بسیار کوتاه سطح وسیعی از عرصه دچار آتش سوزی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان ادامه داد: یکی دیگر از عوامل بروز حریق و افزایش میزان آتش سوزی در شش ماهه امسال از بین بردن مازاد محصولات کشاورزی از سوی کشاورزان ساکن در حاشیه مناطق جنگلی از طریق سوزاندن کاه و ساقه های برنج های درو شده بوده است.

وی عنوان کرد: کشاورزان بدون رعایت قوانین زیست محیطی و هشدارهای سازمانهای مربوطه با اقدام به آتش زدن کاه و کلش از دروی محصول خود در جوار اراضی منابع ملی و به دلیل وزش باد و پراکنده شدن شعله های آتش و سرایت آن به عرصه های جنگلی موجب ایجاد حریق در سطح جنگلها و مراتع شده اند.

رحمانی خاطر نشان کرد: این عوامل علاوه بر خشکسالی و عدم بارش باران و افزایش شدید دما که از فاکتورهای طبیعی بوده است بیشتر ناشی از عوامل انسانی و به خصوص بی مسئولیتی و سهل انگاری برخی افراد در قبال وظایف خود به عنوان یک فرد از آحاد جامعه باعث وقوع حریق های کوچک و بزرگ زیادی طی شش ماهه نخست سال جاری در استان شده اند.

وی افزود: با توجه به وقوع حریق های بسیار زیاد در عرصه های جنگلی و مرتعی طی سال جاری خوشبختانه با بهره گیری از مساعدت و همیاری بی نظیر مردم طبیعت دوست در امر اطلاع رسانی به موقع توسط تلفن رایگان امداد جنگل و مرتع به شماره 09696 و با اعزام سریع واحدهای اطفاء حریق یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری، در بیشتر موارد با حضور به موقع و قبل از گسترش آتش نسبت به خاموش کردن حریق اقدام و از بروز خساتهای بیشتر جلوگیری شود.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان بیان داشت: با توجه به فرا رسیدن فصل پائیز و وقوع رویداد طبیعی وزش بادهای گرم که همه ساله در این ایام صورت می گیرد به نظر می رسد مرحله دیگری از بحران در پیش رو باشد و بجاست که همگان، اعم از مسئولان پرتلاش و خدمتگزار و همینطور هم استانی های فهیم در مسیر حفاظت از انفال الهی و عرصه های بکر و طبیعی جنگلهای گیلان که دارای قدمت چند هزار ساله است با خادمان و حافاظان منابع طبیعی همکاری و مشارکت معنی داری داشته باشند.

وی در ادامه ضمن تشکر از هموطنان که در قبال پاسداشت از این سرمایه بی بدیل کشور احساس مسئولیت می کنند، اعلام کرد: شماره تلفن 09696 و همچنین 120 به عنوان پل ارتباطی به صورت رایگان و در تمام ساعات شبانه روز آماده دریافت گزارشات مردمی از قبیل وقوع حریق های احتمالی، تصرفات و تجاوزات به عرصه های منابع ملی، قطع غیر مجاز و یا قاچاق چوب است.