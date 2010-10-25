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۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۸

فتحی :

سه پرونده آدم ربایی فردا در مستند "مکث" بررسی می‌شود

سه پرونده آدم ربایی فردا در مستند "مکث" بررسی می‌شود

اسلام فتحی، تهیه‌کننده مستند "مکث" اعلام کرد در برنامه روز سه‌شنبه چهارم آبان ماه سه پرونده آدم ربایی در شبکه سه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اسلام فتحی، تهیه‌کننده مستند "مکث" درباره برنامه روز سه‌شنبه چهارم آبان ماه که ساعت 22:30 از شبکه سه پخش می‌شود به خبرنگار مهر گفت: در برنامه روز سه‌شنبه سه پرونده آدم ربایی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده را برای بررسی انتخاب کرده‌ایم. دو پرونده برای استان فارس و دیگری برای تهران است. توانستیم با همکاری پلیس صحنه‌ها را به صورت مستند ضبط کنیم.
 
وی درباره اینکه برای ساخت این مستند آیا پلیس همکاری لازم را داشت، توضیح داد: همکاری لازم را انجام دادند، اما تولید چنین مستندهایی کار دشواری است و باید هماهنگی‌هایی خاصی انجام شود. به هر حال کار ساده‌ای نیست. البته این دشواری فقط مربوط به ایران نیست و در همه جای دنیا صدق پیدا می‌کند.
 
این تهیه‌کننده درباره اینکه چرا پخش این برنامه که قرار بود پنجشنبه هفته گذشته پخش شود به تاخیر افتاد، توضیح داد: به دلیل مشکل کوچکی که به لحاظ فنی پیش آمد قرار شد این برنامه سه‌شنبه چهارم آبان ماه روی آنتن می‌رود.
کد مطلب 1177308

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