اسلام فتحی، تهیه‌کننده مستند "مکث" درباره برنامه روز سه‌شنبه چهارم آبان ماه که ساعت 22:30 از شبکه سه پخش می‌شود به خبرنگار مهر گفت: در برنامه روز سه‌شنبه سه پرونده آدم ربایی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده را برای بررسی انتخاب کرده‌ایم. دو پرونده برای استان فارس و دیگری برای تهران است. توانستیم با همکاری پلیس صحنه‌ها را به صورت مستند ضبط کنیم.

وی درباره اینکه برای ساخت این مستند آیا پلیس همکاری لازم را داشت، توضیح داد: همکاری لازم را انجام دادند، اما تولید چنین مستندهایی کار دشواری است و باید هماهنگی‌هایی خاصی انجام شود. به هر حال کار ساده‌ای نیست. البته این دشواری فقط مربوط به ایران نیست و در همه جای دنیا صدق پیدا می‌کند.

این تهیه‌کننده درباره اینکه چرا پخش این برنامه که قرار بود پنجشنبه هفته گذشته پخش شود به تاخیر افتاد، توضیح داد: به دلیل مشکل کوچکی که به لحاظ فنی پیش آمد قرار شد این برنامه سه‌شنبه چهارم آبان ماه روی آنتن می‌رود.