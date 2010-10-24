کوروش نریمانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این اجرا با همیاری مؤسسه خیریه "دهشپور" و مؤسسه خیریه "محک" به صحنه میرود. قصد ما این است که کلیه فروش بلیت نمایش "جنگیر" در روز شنبه هشتم آبانماه و همچنین مبالغی که از همت عالی هنرمندان و تماشاگران در این روز به دست میآید را از طریق این دو مؤسسه خیریه برای کمک به بیماران و کودکان سرطانی اختصاص دهیم.
نویسنده و کارگردان نمایش "جنگیر" با اشاره به بهای 15 هزار تومانی بلیت نمایش افزود: تماشاگران نمایش در اجرای ویژه آن در صورت تمایل میتوانند مبالغی را بیش از بهای بلیت نمایش به این امر اختصاص دهند. ضمن نام نویسی از این عزیزان میزان مبلغ تخصیص داده شده هم از طریق دو مؤسسه خیریه مذکور برای کمک به بیماران و کودکان سرطانی در نظر گرفته میشود.
کارگردان نمایشهای "شبهای آوینیون"، "دن کامیلو" و "والس مردهشوران" درباره دلایل برگزاری این اجرای ویژه گفت: خدا را شکر میکنم که نمایش با استقبال مخاطبان مواجه شده است. عمدا روزهای پایانی اجرا را برای این امر در نظر گرفتم که اجرای ویژه برای کمک به بیماران و کودکان سرطانی تنها جنبه تبلیغاتی برای جذب مخاطب نداشته باشد. گرچه معتقدم هر تبلیغی که برای کمک به این بیماران انجام شود لازم و ضروری است.
نریمانی یادآور شد: بسیاری از هنرمندان همواره به صورت فردی در این خصوص کمکهایی میکنند. قصد من این بود که این بار با اجرای ویژه کمک قابل توجهی به بیماران سرطانی داشته باشیم.
نمایش "جنگیر" با حضور بازیگرانی چون سیامک صفری، ژاله صامتی، فروغ قجابگلی و هوتن شکیبا ساعت 20:30 به صحنه میرود.
شنبه هشتم آبان/
نمایش "جنگیر" برای کمک به بیماران و کودکان سرطانی به صحنه میرود
کارگردان نمایش "جنگیر" از اجرای ویژه این نمایش در روز شنبه هشتم آبانماه برای کمک به بیمارن و کودکان سرطانی خبر داد.
کوروش نریمانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این اجرا با همیاری مؤسسه خیریه "دهشپور" و مؤسسه خیریه "محک" به صحنه میرود. قصد ما این است که کلیه فروش بلیت نمایش "جنگیر" در روز شنبه هشتم آبانماه و همچنین مبالغی که از همت عالی هنرمندان و تماشاگران در این روز به دست میآید را از طریق این دو مؤسسه خیریه برای کمک به بیماران و کودکان سرطانی اختصاص دهیم.
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