سند همکاری شیلاتی ایران و روسیه امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سند به امضای مهدی شکوری معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران و ویاچیلاو بیچکوف معاون رئیس آژانس فدرال ماهیگیری روسیه رسید.

در این سند طرف روسی موظف شد در جلسه گروه کاری مبارزه با شانه دار مهاجم دریای خزر که در چارچوب کمیسیون منابع زنده دریای خزر طی روزهای 2 –3 آذر ماه سال جاری در تهران برگزار می شود به همراه نمایندگان سازمانهای ذیربط خود حضور یابد. همچنین دو طرف بر حضور نمایندگان سازمان های ذیربط سایر کشورهای حاشیه خزر در این جلسه گروه کاری تاکید کردند.

ایران هم تشکیل کارگروه علمی مشترک برای مبارزه با شانه دار مهاجم دریای خزر را پیشنهاد داد. بر اساس این سند دو طرف به همکاری تحقیقاتی درباره آلاینده های دریای خزر، فعال شدن همکاری ها برای مبارزه با صید غیرمجاز ماهیان خاویاری، تسهیل در زمینه صادرات و واردات آبزیان به 2 کشور ایران و روسیه، برگزاری نشست های علمی – فنی دوجانبه سالانه در زمینه آبزی پروری و بازسازی ذخایر آبزیان و تبادل کارشناس با هدف انتقال دانش و پرورش ماهیان خاویاری ملزم شدند.

همچنین پیشنهاد ایران برای اعزام کارشناس به روسیه در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، هماهنگی در مواضع2طرف در مجامع منطقه ای و بین المللی، پیشنهاد ایران برای تشکیل گروه کاری علمی مشترک درباره بررسی روشهای ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری، آماده شدن مقدمات امضای موافقت نامه همکاریهای تحقیقاتی دو کشور در زمینه های شیلاتی از دیگر موارد این سند بودند.

براساس این گزارش؛ روسیه باید در جلسه گروه کاری روش توزیع حداکثر سهمیه صید مجاز ماهیان خاویاری در چارچوب کمیسیون منابع زنده دریای خزر که در روزهای 27 و 28 آذر 89 در تهران برگزار شود حضور یابد.

در این سند همچنین بررسی امکان همکاری در زمینه افزایش بازماندگی بچه ماهیان خاویاری در شرایط پرورش و ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی به منظور حفاظت از ذخایر تاس ماهیان دریای خزر و توافق برای برگزاری اجلاس هفتم کمیسیون سال 1390 در روسیه آورده شده است.