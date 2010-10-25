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۳ آبان ۱۳۸۹، ۸:۲۵

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: حسد از جمله صفات ناپسندی است که در آیات و روایات مورد نکوهش قرار گرفته و شک نیست که فرد حسود تبعات منفی بسیاری را نصیب خود می‌کند.

آیه روز:

وَالَّذِینَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِن قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

و [نیز] کسانى که قبل از [مهاجران] در [مدینه] جاى گرفته و ایمان آورده‏اند هر کس را که به سوى آنان کوچ کرده دوست دارند و نسبت به آنچه به ایشان داده شده است در دلهایشان حسدى نمى‏یابند و هر چند در خودشان احتیاجى [مبرم] باشد آنها را بر خودشان مقدم مى‏دارند و هر کس از خست نفس خود مصون ماند ایشانند که رستگارانند .

سوره حشر، آیه 9

حدیث امروز:

امام علی (ع) :

اَلحَسَدُ یُضنِى الجَسَد.

حسد، بدن را فرسوده و علیل مى‏کند.

غررالحکم، ح 943

کد مطلب 1177328

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