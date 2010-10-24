لرستان قابلیت صادرات 500 میلیون دلار سنگ را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الله بیرانوند ظهر یکشنبه در همایش روز ملی صادرات در خرم آباد در سخنانی با اشاره به عوامل مهم در توسعه صادرات، اظهار داشت: صادرات کالاهای غیرنفتی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور و وسیله ای برای ایجاد اشتغال پایدار در توسعه کمی و کیفی کشور نقش کلیدی ایفا می کند.

وی با اشاره به نقش صادرات در توسعه کشورها، عنوان کرد: کشورهای صادرات محور از رشد واردات نمی هراسند چراکه واردات از سوی آنها به عنوان یک سکوی پرتاب برای حضور موثرتر در بازارهای هدف محسوب می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به بازاریابی در حوزه صادرات، بیان داشت: استمرار حضور موفق در بازارهای جهانی نیازمند رصد کردن رفتار مصرف کننده و دریافت بازخورد ورود کالا به بازارهای مصرف است.

بیرانوند بی توجهی به بازاریابی را زمینه ساز حذف صادرکنندگان از بازارهای رقابتی دانست و گفت: از سوی دیگر استمرار حضور در بازار نیازمند مشارکت و سرمایه گذاری است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای پیش روی اقتصاد متکی به نفت اشاره کرد و بیان داشت: با وجود اینکه در طول سالهای گذشته شاهد افزایش قیمت نفت در دنیا بودیم و انتظار می رفت برخی مشکلات اقتصادی در کشور مرتفع شود ولی متاسفانه ما شاهد کوچکترین ارتقا در شاخصهای اقتصادی نبودیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان این امر را ناشی از آسیب پذیر بودن اقتصاد نفتی دانست و گفت: ما چاره ای جز گسترش حضور در بازارهای صادرات غیرنفتی نداریم.

بیرانوند با تاکید بر اینکه در این حوزه باید به دنبال استراتژی جهش صادراتی باشیم، یادآور شد: فرهنگ صادرات باید در کشور به عنوان یک ارزش نهادینه شود.

وی تنها راه برون رفت از وضعیتهای دشوار اقتصادی را توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: ما در استان لرستان استعدادهای فراوانی برای صادرات کالاها داریم که باید روی آن سرمایه گذاری ویژه ای صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ادامه داد: به عنوان مثال ما به تنهایی در حوزه سنگ قابلیت صادرات 500 میلیون دلار سنگ از استان را داریم که باید از این فرصت در حد مطلوب استفاده شود.

بیرانوند خواستار اصلاح فضای کسب و کار در این زمینه شد و بیان داشت: باید با ایجاد یک بسته سیاستی شاهد رونق تجارت داخلی و خارجی در استان باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید واردات ما در راستای توسعه صادرات باشد، عنوان کرد: در حال حاضر عمده کالاهای وارداتی به استان تجهیزات کار تولیدی به منظور حضور در بازارهای هدف است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین به هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: هیچ نگرانی نباید در این رابطه از سوی صادر کنندگان وجود داشته باشد چراکه دولت ابزارهای لازم را در این راستا پیش بینی کرده است.

بیرانوند تصریح کرد: در نظر گرفتن مشوقهای صادراتی و تسهیلات با بهره کم از جمله تمهیدات اندیشیده شده در این بخش است.

به گزارش مهر، استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگهای تزئینی و نما در منطقه، اغلب در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگهای تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوریکه با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگهای تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان 22 درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200 هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.