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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۶

در آذربایجان شرقی؛

پروژه های اجرایی بخش خصوصی دوبرابر بخش دولتی است

پروژه های اجرایی بخش خصوصی دوبرابر بخش دولتی است

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی مجموع ارزش ریالی پروژه های اجرایی بخش خصوصی این استان را دو برابر پروژه های دولتی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در مرند، احمد علیرضا بیگی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح چند پروژه عمرانی با اشاره به نقش تاثیرگذار ورود بخش خصوصی به عرصه‌های اقتصادی اظهار داشت: به عنوان مثال در هفته دولت مجموع ارزش ریالی پروژه‌های اجرایی توسط دولت برابر با دو پروژه بخش خصوصی است که این امر معنادار بوده و اهمیت استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی را نشان می‌دهد.

وی شرایط فعال‌سازی سرمایه‌های بخش خصوصی را در این استان مساعد دانسته و با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی، افزود: دولت در تلاش است تا با اجرای شایسته این اصل از بخش خصوصی حمایت کرده و با این حمایت زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کند.

بیگی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در این راستا قلمداد و خاطرنشان کرد: اجرای این قانون در حقیقت به معنی واقعی کردن تمام فعالیت‌های اقتصادی است.

وی گفت: بدون تردید برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور باید به سمت هدفمند کردن یارانه‌ها رفت و دولت نیز درصدد است با اجرای دقیق این قانون زیرساخت‌های لازم و کافی را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا سازد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در جذب سرمایه‌های خارجی و بخش خصوصی تصریح کرد: اعداد و ارقام این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی برای ما بسیار امیدوارکننده است.

کد مطلب 1177355

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