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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۱۳

گزارش خبرنگار مهراز ازبکستان/

میزبان برابر اندونزی پیروز شد

میزبان برابر اندونزی پیروز شد

دومین دیدار از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا با برتری تیم‌ فوتبال نوجوانان ازبکستان برابر اندونزی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، دیدارهای روز نخست از چهاردهمین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا با رویارویی تیم‌های ازبکستان و اندونزی از گروه A این رقابت‌ها پیگیری شد که در پایان این بازی تیم ازبکستان میزبان مسابقات با نتیجه 3 بر صفر برابر اندونزی پیروز شد.

در این دیدار که در ورزشگاه "پاختاکور" تاشکند برگزار شد، "تیمور حکیم‌اف" (31 و 46) و "عباس صابر جوجایف" (60) گل‌های تیم ازبکستان را به ثمر رساندند.

در دیگر مسابقه این گروه تیم‌های نوجوانان تاجیکستان و اردن از ساعت 17:30 امروز به وقت تهران در ورزشگاه پاختاکور تاشکند برابر هم به میدان می روند.

کد مطلب 1177356

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