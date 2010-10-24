میزبان برابر اندونزی پیروز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، دیدارهای روز نخست از چهاردهمین دوره رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا با رویارویی تیمهای ازبکستان و اندونزی از گروه A این رقابتها پیگیری شد که در پایان این بازی تیم ازبکستان میزبان مسابقات با نتیجه 3 بر صفر برابر اندونزی پیروز شد.
در این دیدار که در ورزشگاه "پاختاکور" تاشکند برگزار شد، "تیمور حکیماف" (31 و 46) و "عباس صابر جوجایف" (60) گلهای تیم ازبکستان را به ثمر رساندند.
در دیگر مسابقه این گروه تیمهای نوجوانان تاجیکستان و اردن از ساعت 17:30 امروز به وقت تهران در ورزشگاه پاختاکور تاشکند برابر هم به میدان می روند.
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