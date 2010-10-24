تشکیل دفتر امام جمعه در چهار شهر مازندران بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مستشرق ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: این بررسی از سوی شورای سیاستگذاری در مراحل پایانی بوده و به زودی ائمه جمعه این شهرها که از شرق، غرب و مرکز مازندران پیشنهاد شده معرفی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری ائمه جمعه شهرهای بندپی شرقی، نور و زیرآب از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور معرفی که مورد استقبال ساکنان منطقه قرار گرفتند.

معاون اجرایی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران با اشاره به اینکه 30 تریبون نمازجمعه در شهرهای استان احکام عبادی و سیاسی را به اطلاع مردم می رسانند، تصریح کرد: بیش از دو هزار نفر از عوامل اجرایی انجام هر چه بهتر و باشکوه تر نمازهای جمعه در شهرهای مازندران را هدایت و پشتیبانی می کنند.

مستشرق با بیان اینکه فعالان ستادهای نمازجمعه تنها با هدف رضایت خدا و نیکی به خلق از نخستین ساعات روز جمعه برای باشکوه برگزار شدن نمازجمعه شهرشان تلاش می کنند، افزود: حضور جوانان در مصلاهای جمعه استان رو به فزونی است.

وی بیان داشت: نمازجمعه سنت نبوی است و در جهت حمایت از ارزش های اسلامی همه هفته با حضور پرشورتر مومنین در مصلاها برگزار می شود.

رئیس ستاد نمازجمعه ساری در ادامه با اشاره به فعالیت 120 نفر عوامل اجرایی، تشکیلاتی و پشتیبانی در این ستاد افزود: همزمان با سالروز تاسیس نمازجمعه، نمایشگاهی از توانمندی ها و فعالیتهای اعضای ستاد به معرض دید نمازگزاران قرار گرفت.

وی همچنین از اجرای برنامه های ورزشی و فرهنگی در طول ایام هفته در مصلی جمعه ساری خبر داد و گفت: این اقدام با مساعدت ویژه نماینده ولی فقیه و مسئولین تربیت بدنی استان محقق شده است.

مستشرق اظهار داشت: ستاد نمازجمعه ساری نیز جمعه های هر هفته قبل از نمازجمعه اقدام به برگزاری کلاس های سرود، تواشیح و اذان با حضور اساتید و جوانان علاقه مند کرده است.

رئیس ستاد نماز جمعه ساری همچنین از انجام عملیات عمرانی در مصلی ساری خبرداد و گفت: تکمیل سیستم صوتی، نصب کولرها و سیستم های سرمایشی، کاشی کاری و موزائیک کاری محوطه مصلی، نوسازی سرویس های بهداشتی و سفیدکاری داخل مصلی بخشی از فعالیت های عمرانی در مصلی نماز جمعه مرکز استان است.

مستشرق افزود: در آینده نزدیک مصلی جمعه ساری مجهز به تلویزیون های ال سی دی خواهد شد و ستون های مصلی سنگ کاری می شود.

وی بیان داشت: تاکنون 400 میلیون تومان از کمک های مردمی و ادارات استان برای تجهیز و ترمیم مصلی ساری هزینه شده است.