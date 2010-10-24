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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۹

100 برنامه کوتاه رادیویی با محتوای دین و فرهنگ تولید شد

100 برنامه کوتاه رادیویی با محتوای دین و فرهنگ تولید شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس واحد پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی در خراسان رضوی گفت: تاکنون بیش از صد برنامه رادیویی کوتاه، در آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد اسفندیاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این حجم از برنامه‌ها برای صدای خراسان رضوی، دربخش کرمانج در محل این اداره کل ضبط شده است.

وی ادامه داد: با توجه به مناسبت های مذهبی و نقش دین در زندگی مردم مخصوصا جوامع روستائی، این اداره کل در مناسبت‌های ملی، مذهبی  اعیاد و غیره با همکاری صدای مرکز خراسان رضوی، بخش کرمانجی اقدام به تولید برنامه های محتوایی دینی، فرهنگی نموده است.

اسفندیاری تصریح کرد: مخاطب حدود یک میلیون نفری کرمانج در خراسان رضوی ما را بر آن داشت تا گامی موثر در جهت ارتقاء سطح دینی و فرهنگی این عده از مردم کشور برداریم.

وی با اظهار امیدواری از نقش این برنامه‌ها در پیشبرد اهداف تبلیغی، یادآور شد: ما در این اداره کل آماده همکاری و تولید برنامه هایی با این نوع نگاه دینی در سایر بخش‌های صدا و سیما  برای نهادینه کردن دین در زندگی مردم هستیم.

کد مطلب 1177363

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