100 برنامه کوتاه رادیویی با محتوای دین و فرهنگ تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد اسفندیاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این حجم از برنامه‌ها برای صدای خراسان رضوی، دربخش کرمانج در محل این اداره کل ضبط شده است.

وی ادامه داد: با توجه به مناسبت های مذهبی و نقش دین در زندگی مردم مخصوصا جوامع روستائی، این اداره کل در مناسبت‌های ملی، مذهبی اعیاد و غیره با همکاری صدای مرکز خراسان رضوی، بخش کرمانجی اقدام به تولید برنامه های محتوایی دینی، فرهنگی نموده است.

اسفندیاری تصریح کرد: مخاطب حدود یک میلیون نفری کرمانج در خراسان رضوی ما را بر آن داشت تا گامی موثر در جهت ارتقاء سطح دینی و فرهنگی این عده از مردم کشور برداریم.

وی با اظهار امیدواری از نقش این برنامه‌ها در پیشبرد اهداف تبلیغی، یادآور شد: ما در این اداره کل آماده همکاری و تولید برنامه هایی با این نوع نگاه دینی در سایر بخش‌های صدا و سیما برای نهادینه کردن دین در زندگی مردم هستیم.