به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قبادی گفت: جشنواره صنعت چاپ با توجه به توسعه و رشد این صنعت در کشور، جایگاه خوبی پیدا کرده و به یک جشنواره صنفی تبدیل شده است.

عضو شورای سیاستگذاری مسابقه "چاپ مصحف شریف" ادامه داد: این جشنواره، مولود جشنواره صنعت چاپ است و تقارن این جشنواره و مسائل رخ داده در دنیا در ارتباط با قرآن کریم، اهمیت برپایی آن را بسیار بالا برده است. توجه به کیفیت چاپ قرآن، معرفی خادمان این حوزه و معرفی بهترین‌ها، اهداف این جشنواره را تشکیل می‌دهد و در همین راستا معاونت امور فرهنگی از شکل‌گیری مسابقات مصحف شریف به صورت جدی حمایت و استقبال می‌کند.

قبادی ضمن اشاره به ظرفیت بالای برگزاری سالانه یا دو سالانه مسابقات "مصحف شریف" گفت: این موضوع در جلسات شورای سیاستگذاری مسابقات مصحف شریف و با حضور فعالان عرصه چاپ و نشر، پیگیری می‌شود و به دنبال آن مقوله تاسیس دبیرخانه دائمی مسابقات نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قبادی در ادامه به اطلاع رسانی برگزاری مسابقات "مصحف شریف" اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این تلاش صورت گرفته تا با همه اهالی صنعت چاپ و نشر کشور ارتباط برقرار شود و در حوزه بین‌الملل نیز با همکاری وزارت امورخارجه و شناسایی چاپخانه‌های قرآنی معتبر دنیا، ارتباطات خوبی به منظور ارسال آثار چاپی قرآنی ایجاد شده است.

نمایشگاه آثار نخستین دوره مسابقات بین‌المللی چاپ مصحف شریف از 17 تا 20 آبان در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.