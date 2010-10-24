157 هزار تخلف سرعت غیرمجاز در جاده های گیلان ثبت شد

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر اطلاع رسانی و آگاهی مردم نسبت به خطرات ناشی از تصادفات حادثه ساز و رانندگی پرخطر را بسیار نتیجه بخش دانست و افزود: از تیر ماه سال جاری کاهش تصادفات روند بسیار خوبی داشته واین کاهش همچنان ادامه یابد.

وی معتقد است، فقط با هزینه بخشی از هزینه های ناشی از فوت هر انسان در جاده که طبق پژوهش پژوهشکده راه به ازای هر کشته 577 میلیون تومان است در بخش آموزشی، ایمنی و فرهنگ سازی می تواند نتایج اثربخشی داشته باشد.

فرمانده پلیس راه گیلان ضمن تقدیر از عملکرد اورژانس و تعامل اورژانس گیلان با پلیس راه خاطر نشان کرد: به جهت آموزش افسران پلیس راه و رانندگان گشتهای پلیس، هفت دوره آموزشی امداد طراحی شده که در آن پرسنل پلیس راه دوره امدادی را زیرنظر کارشناسان اورژانش فرا می گیرند.

وی در ادامه در تشریح عملکرد مهر ماه سال جاری نیز گفت: در مهر ماه امسال با اجرای منظم طرحهای عملیاتی و حضور گسترده در جادههای برون شهری، در مجموع تصادفات 10درصد و کشته های ناشی از تصادفات جاده ای 46 درصد کاهش یافته است.

سیری افزود: مردم خوب گیلان با رعایت مقررات در کسب این موفقیت نقش بسیار زیادی داشته اند اما پلیس راه استان پس از وقوع چند حادثه مهم و مرگ 13 نفر در هفته اول مهر ماه ضمن برنامه ریزی دقیق و برگزاری اضطراری جلسه کمیته کاهش تصادفات و برخورد قاطع با تخلفات حادثه ساز و رانندگان متخلف سبب شد تا در ادامه روند حوادث، کاهش قابل محسوسی داشته باشد.

وی همچنین در تشریح حوادث نیز یادآورشد: درمجموع طی مهر ماه سال جاری تعداد 774 فقره انواع تصادف در جادهها رخ داد که نسبت به مدت مشابه 10درصد کاهش داشته و بر اثر این حوادث 37 نفر کشته شدند که در آمار کشته های حوادث نیز 46 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد یعنی در مدت یک ماه 32 نفر کمتر کشته شدند.

فرمانده پلیس راه گیلان ادامه داد: بیشترین تلفات انسانی به ترتیب مربوط به عابران پیاده، موتورسواران و همچنین واژگونی و انحراف از مسیر جاده به خودرروها اختصاص دارد.

وی گفت: طی این مدت ماموران پلیس راه 61 هزار و 851 راننده متخلف را برابر مقررات اعمال قانون کرده اند و یک هزار و73 خودرو و یک هزار و 149 دستگاه موتور سیکلت را به دلیل ارتکاب به تخلفات حادثه ساز توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.

سیری خاطرنشان کرد: در سال گذشته 21 درصد از مجروحان تصادفات در نهایت فوت شده اند که این رقم در سال جاری تاکنون 17 درصد بوده است و دلیل عمده این چهار درصد کاهش، جلوگیری از وقوع تصادفات مهم از سوی پلیس راه و عملکرد بسیار خوب اورژانس بوده است.