تغییر مالکیت 105 میلیون سهم در بورس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمایه گذاران بازار سهام برای جابجایی این تعداد سهام بیش از 316 میلیارد ریال از طریق کارگزاران به حساب فروشندگان واریز کردند.

کل مبادلات امروز بورس تهران در هشت هزار و 477 بار دادوستد انجام شد که در نهایت شاخص کل بورس 9/160 واحد کاهش یافت و به مجموع 18 هزار و 163 واحد رسید، همچنین شاخص بازارهای اول و دوم به ترتیب 4/135 و 2/205 واحد کاهش را تجربه کردند.

بر اساس این گزارش، شاخص 30 شرکت بزرگ با 5/11 واحد کاهش به یک هزار و 67 واحد رسید و مجموع شاخص شناور آزاد 202 واحد رشد کرد تا به رقم 23 هزار و 55 واحد برسد. شاخص صنعت نیز عدد 13 هزار و 699 را در پرونده خود ثبت کرد که حاکی از کاهش 115 واحدی این شاخص بود.