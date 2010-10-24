ترمیم خط لوله اصلی گاز شرکت پالایش نفت بندرعباس پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علیرضا ابراهیمی عصر یکشنبه در مراسم راه اندازی مجدد خط لوله اصلی گاز طبیعی پالایش نفت بندرعباس گفت: با توجه به اینکه خط لوله اصلی گاز طبیعی ورودی شرکت پالایش نفت بندرعباس وظیفه تامین سوخت توربینهای گازی، کوره ها و واحد هیدروژن را برعهده دارد و این سوخت از جمله منابع حیاتی این شرکت محسوب می شود بازسازی خطوط لوله انتقال در صدر برنامه های اجرائی کلیه واحدهای عملیاتی این شرکت قرار گرفت.

ابراهیمی افزود : پس از اطلاع از نشتی و انتشار گاز از مسیر خط لوله اصلی گاز ورودی شرکت، بلافاصله پس از انجام بررسیها و برنامه ریزیهای لازم، عملیات رفع نشتی و تعویض خط آغاز شد.

وی همچنین اظهار داشت: هنگام عملیات رفع نشتی سوخت مورد نیاز توربینهای گازی و کوره ها به سوخت مایع تبدیل شده و مسیر مذکور از حالت فعال خارج و مورد تعمیرات اساسی قرار گرفت.

رئیس اداره نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت بندرعباس تصریح کرد: این عملیات پس از 28 ساعت تلاش شبانه روزی کارکنان این شرکت بدون هیچ گونه حادثه ای پایان و خط لوله مذکور مورد بهر ه برداری مجدد قرار گرفت.

آغاز تعمیرات اساسی واحد تصفیه نفت سفید و گازوئیل

وی همچنین خاطرنشان کرد: تعمیرات اساسی واحد 04 تصفیه نفت سفید و گازوئیل در شرکت پالایش نفت بندرعباس با همت متخصصین این شرکت آغاز شد.

رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت بندرعباس با اعلام این خبر گفت: این عملیات به منظور احیاء مجدد تجهیزات مستهلک شده که عمر عملیاتی آنها به پایان رسیده است، انجام می‏گیرد.

ابراهیمی افزود: با توجه به اینکه عمر مفید واحد تصفیه نفت سفید و گازوئیل در شرکت پالایش نفت بندرعباس پس از سه سال فعالیت بدون وقفه به اتمام رسیده و نیاز به بازسازی دارد این عملیات آغاز شده است.

وی ادامه داد: پیش ‏بینی می شود که این مرحله از تعمیرات اساسی حدود 20 روز به طول بکشد.

به گفته وی، این واحد در زمینه تولید نفت سفید و گازوئیل فعالیت داشته و با ظرفیت حدود 35 هزار بشکه در روز وارد این مرحله از تعمیرات اساسی می شود.

آغاز عملیات کک زدایی از کوره واحد غلظت شکن

رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت بندرعباس همچنین از آغاز عملیات کک زدایی از کوره واحد غلظت شکن شرکت پالایش نفت بندرعباس خبر داد.

ابراهیمی اظهارداشت: این عملیات از اواخر مهر ماه به مدت 15 روز صورت پذیرفته و بار دیگر در سرویس عملیات قرار خواهد گرفت.

وی بیان داشت: ظرفیت این واحد یعنی ته مانده برج تقطیر در خلاء 215 مترمکعب در ساعت برابر 32 هزار و 500 بشکه در شبانه روز است.

به گفته وی، این واحد پس از مدت شش ماه کارکرد با ظرفیت نرمال خود از سرویس خارج و مجددا راه اندازی شد به عبارتی می توان گفت این واحد برای آخرین بار در اسفند ماه سال 88 مورد بهره برداری قرار گرفته بود.