  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۰۷

اصلاحیه شماره 10 ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران

اصلاحیه شماره 10 ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران

ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران اطلاعیه قبلی خود مبنی بر آخرین فرصت ثبت نام سرپرستان خانوار برای اعلام شماره حساب را اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد: اطلاعیه شماره 10 این ستاد که روز یکشنبه در خبرگزاریها و روزنامه های کثیرالانتشار خبری مبنی بر ثبت قطعی شماره حساب خانوارهایی که از طریق بانک مورد تائید قرار نگرفته است تا تاریخ 29 آبانماه مهلت دارند منتشر شد در حالی که این مهلت تنها تا تاریخ 29 مهر ماه است و این اشتباه به دلیل غلط املایی از سوی سایت استانداری تهران بوده است.

کد مطلب 1177379

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها