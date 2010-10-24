اصلاحیه شماره 10 ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد: اطلاعیه شماره 10 این ستاد که روز یکشنبه در خبرگزاریها و روزنامه های کثیرالانتشار خبری مبنی بر ثبت قطعی شماره حساب خانوارهایی که از طریق بانک مورد تائید قرار نگرفته است تا تاریخ 29 آبانماه مهلت دارند منتشر شد در حالی که این مهلت تنها تا تاریخ 29 مهر ماه است و این اشتباه به دلیل غلط املایی از سوی سایت استانداری تهران بوده است.